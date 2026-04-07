Potrivit agenţiei EFE care citează revista Rolling Stone, artistul se află într-un spital, "în stare stabilă şi sub supraveghere strictă", iar poliţia continuă ancheta privind incidentul petrecut luni, a precizat publicaţia de specialitate.

Offset a fost împuşcat în apropierea cazinoului Seminole Hard Rock Hotel din Hollywood, Florida, a confirmat pentru Rolling Stone un reprezentant al rapperului.

"Putem confirma că Offset a fost împuşcat şi că se află în prezent internat în spital, unde primeşte îngrijiri medicale", a declarat reprezentantul. "Starea lui este stabilă şi se află sub supraveghere strictă", a spus acesta.

Departamentul de Poliţie din Seminole a informat într-un comunicat că "a fost sesizat cu privire la un incident petrecut luni în zona de parcare cu valet după ora 19:00 (ora locală)", în faţa cazinoului din Florida, care "a dus la rănirea uşoară a unei persoane, transportată ulterior la Spitalul Regional din Hollywood.

Incidentul are loc la mai bine de trei ani de la moartea vărului său Takeoff, care făcea parte dintr-un trio de rap numit Migos, alături de Offset şi Quavo, şi care a decedat la vârsta de 28 de ani, la 1 noiembrie 2022, după ce a fost împuşcat de mai multe ori.

După moartea lui Takeoff, Quavo şi familia sa au înfiinţat Rocket Foundation, o organizaţie care se ocupă cu strângerea de fonduri pentru iniţiative comunitare de luptă împotriva violenţei armate.

Acest trio, cu ritmul său vertiginos, a devenit una dintre cele mai populare trupe de hip-hop din toate timpurile. Grupul a cunoscut celebritatea odată cu succesul hitului său din 2013 "Versace" şi a obţinut ulterior nominalizări la premiile Grammy pentru cel mai bun album de rap, "Culture", în 2018, în timp ce o piesă de pe acelaşi album a primit o nominalizare la categoria "Cea mai bună interpretare rap", potrivit CNN.

Offset şi cântăreaţa Cardi B s-au căsătorit în secret în septembrie 2017 la Atlanta, însă artista a anunţat ulterior că a cerut divorţul.