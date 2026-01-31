”Kîzîm”, primul film românesc inspirat de comunitatea tătară. În film, trapper-ul Amuly este fiul lui Tudor Chirilă

”Kîzîm” este regizat de Radu Potcoavă, după scenariul semnat de Elias Ferchin, un actor, regizor și scenarist de origine tătară. Filmul marchează debutul în lungmetraj al tinerei Yeliz Meryem Mustafa.

Yeliz joacă rolul Seldei, o adolescentă de 15 ani dintr-o familie tradițională de tătari din Constanța, care vrea să-și trăiască liber cei mai frumoși ani de liceu, dar se luptă cu prejudecățile părinților despre modul în care ar trebui să urmeze tradițiile. O seară alături de prieteni și de iubitul ei, Tudor (Matei Saizescu), se transformă într-o aventură periculoasă, iar o ceartă cu părinții (Elias Ferchin, Turchian Güzin Nasurla) o determină să-și piardă încrederea în sprijinul și înțelegerea lor. Tudor Chirilă și Judith State sunt Adi și Cristina, părinții lui Tudor (iubitul Seldei). De asemenea, cunoscutul trapper Amuly are o apariție în rolul lui Mihai, fiul lui Adi (Tudor Chirilă). Din distribuție mai fac parte Anastasia Udrea, Luca Adrian Fieraru, Tudor Milan Palade, Elias Bogdan Farcaș, Marian Capotă, Gabriela Valentir și mulți alții.



Invitat la Știrile Pro TV, Tudor Chirilă a mărturisit că i s-a părut ”simpatic” personajul pe care el îl interpretează. Tudor Chirilă: ”Mi s-a părut un personal simpatic, băiatul ăsta. Eu joc un tată de băiat român, cetățean român, IT-ist sunt. Și băiatul meu intră într-o legătură cu o fată dintr-o familie de tătari. Este un film de conflict de generații, de conflict de mentalități, de întrebări interesante. Oare restricționarea libertății sentimentale poate să conserve tradiția? Sau poate mai degrabă să te facă să fugi de tradiție? Este vorba de un film cu adolescenți, doi adolescenți care fug în Vamă, și sunt din familii care nu sunt deloc potrivite. Iar eu sunt acest băiat, care mai joacă o FIFA, și-a crescut copilul mai relaxat, mai o bere, mai ... o programare, a mai lucrat de acasă”. Roxana Hulpe, PRO TV: Dar, tu ești și tată. Cât de actual ți se pare acest conflict? Tudor Chirilă: ”Eu n-am ajuns... sunt încă .. Pe mine, încă mă iubesc copiii, haha. Sunt încă în preadolescență, copiii mei intră acum .. nu am ajuns în faza fierbinte 14, 16, 25, că se pare că acuma adolescenții sunt până la 30. Nu cred că există părinte bun, adică părinte bun-perfect. Toată lumea face greșeli și cred că dacă pleci cu ideea asta la drum, nu mai ești atât de stresat să fii perfecționist. Și dacă stau să mă gândesc că eu am avut un tată pe care l-am iubit foarte mult și totuși, cu toate astea, am mai fugit de acasă, am mai luat și eu 10 lei, 20 lei fără să zic, cu gândul că o să-i pun eu înapoi.

Am mai făcut o grămadă de chestii care nu erau corecte. Însă mă gândesc că era de fapt un fel de a afirma un pic identitatea în fața unor părinți care, din punctul meu de vedere, nu numai că nu mi-au greșit cu nimic, dar m-au lăsat cumva să mă dezvolt destul de ok. Și atunci cred că tot timpul va veni momentul ăla în care va trebui să gestionezi o devenire a unui copil. Și cred că filmul este deși despre chestia asta. Adică cât de mult poți să controlezi viața copilului tău. Și cred că asta este o întrebare la care trebuie să și cât de mult vrei să faci chestia asta, mai ales în lumea în care trăim acum.”

La rândul său, regizorul a declarat că în fiecare film al său se află ”fie un copil, fie un adolescent care are probleme de maturizare”.



”Îmi plac foarte mult poveștile cu adolescenți în general și coming-of-age-urile în mod deosebit. Cred că în fiecare film al meu există fie un copil, fie un adolescent care are probleme de maturizare - iar asta cred că e o temă care vă rămâne mereu fresh. „KÎZÎM” este povestea Seldei, o fată de 16 ani din Constanța, aflată în acel prag frumos, dar și extrem de dificil dintre copilărie și maturitate. Și, mai mult, este de etnie tătară - o provocare foarte plăcută pentru mine de a investiga astfel cât de relevante mai sunt tradițiile etnice în ziua de astăzi, pentru un adolescent. E prima oară când regizez un film vorbit parțial în altă limbă decât română (și anume tătara), prima oară când filmez o rugăciune din Coran, prima oară când am ascultat muzica tătărească, prima oară când am intrat în rutina zilnică a unei familii aparținând acestei etnii.”, a declarat regizorul Radu Potcoavă, potrivit unui comunicat de presă. Mai multe detalii puteți găsi și pe paginile filmului ”Kîzîm” de Facebook și Instagram. ”Kîzîm” va intra în programul cinematografelor din România din 24 februarie. Liviu Mărghidan semnează imaginea filmului, iar Tudor Chivulescu a realizat montajul. De sunet s-a ocupat Mihai Bogos, de scenografie Bogdan Ionescu, iar de costume Francisca Vass. Muzica filmului este semnată de Alin Zăbrăuțeanu.



