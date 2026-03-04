Pionier al genului grime - un stil muzical care îmbină muzica house şi rap - artistul în vârstă de 41 de ani, al cărui nume real este Justin Clarke-Samuel, a pledat vinovat la acuzaţia de omor din culpă prin conducere periculoasă. El a apărut marţi în faţa Tribunalului Penal din Londra pentru a-şi primi pedeapsa.

Pe 18 octombrie 2025 Ghetts a lovit un student nepalez în vârstă de 20 de ani, Yubin Tamang, în timp ce se îndrepta spre casă în Woodford, estul Londrei, la volanul unui BMW. Apoi a continuat să conducă spre casă, aflată la aproximativ 13 km distanţă, fără a cere ajutor.

Ancheta a dezvăluit că, exact înainte de accident, acesta conducea cu aproximativ 110 km/h într-o zonă cu limita de viteză de aproximativ 48 km/h. De asemenea, a trecut pe roşu la şase semafoare, a intrat pe trotuar şi a lovit un motociclist şi o altă maşină, conform imaginilor de supraveghere analizate de poliţie.

Rapperul conducea cu o alcoolemie de 1,5 ori mai mare decât limita legală.

Într-o scrisoare trimisă familiei victimei, Ghetts a susţinut că a fost un "act neintenţionat" şi şi-a exprimat "regretul, ruşinea şi remuşcarea". Rapper-ul avea 12 condamnări anterioare, inclusiv pentru furt calificat, furt auto agravat şi diverse încălcări ale regulilor de circulaţie.

De-a lungul carierei sale, Ghetts a colaborat cu numeroşi artişti, inclusiv Stormzy şi Ed Sheeran, şi a cântat de mai multe ori pe scenă la faimosul Festival Glastonbury din Anglia.