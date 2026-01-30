În urma controalelor, oamenii legii au descoperit asupra acestora cuțite, săbii, spray-uri lacrimogene și un pistol de tip airsoft, fiind deschis un dosar penal pentru port fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice.

La efectuarea controlului corporal al acestora și al bagajelor au fost găsite spray-uri iritante-lacrimogene, două cuțite tip briceag cu lungimea de 23 cm și 47 cm, un cuțit tip sabie cu lungimea de 47.

Si în toaleta dintre etaje au fost găsite abandonate: o borsetă în care se afla un briceag cu lama de 15 cm, o borsetă în care se afla un pistol tip airsoft și o macetă cu lama de 60 cm.

S-a stabilit ca în timp ce se aflau în vestiarul situat la etajul 3 al locației, a existat un conflict verbal în care și-au adresat reciproc amenințări care au degenerat în afișarea, manipularea în scop de intimidare a unor arme albe pe care le-au scos din bagajele personale, fără a fi folosite efectiv în agresiune.

