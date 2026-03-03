Mașina pe care o conducea a lovit alte două autoturisme, dar și un pieton – o femeie de 59 de ani. Apoi, individul a fugit de la locul faptei. Accidentul a fost surprins de o cameră de bord.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Înregistrarea arată momentul în care mașinile se pun în mișcare, după ce se aprinde culoarea verde a semaforului. În câteva clipe, din stânga apare un autoturism care circulă cu viteză și izbește două dintre vehiculele intrate regulamentar în intersecție.

Mașina continuă să se deplaseze necontrolat și împinge unul dintre autoturismele lovite până la marginea drumului, unde lovește și o femeie de 59 de ani.

Șoferul teribilist, în vârstă de 37 de ani, a fugit de la locul accidentului.

Ulterior, bărbatul s-ar fi predat. Polițiștii au aflat că avea permisul suspendat.

Femeia de 59 de ani a ajuns în stare gravă la spital. La fel și șoferul uneia dintre mașinile lovite, un bărbat de 30 de ani. Zece medici au luptat contracronometru, în sălile de operație, pentru a le salva viețile.

Verificările au arătat că suspectul nu consumase alcool și nici droguri. El s-a ales cu dosar penal.