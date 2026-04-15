Comisia pentru bugete din Parlamentul European l-a a adoptat miercuri, cu largă majoritate, a anunțat europarlamentarul român pe Facebook, conform news.ro.

În document este prevăzută o creștere de 47% a fondurilor pentru agricultură, până la 385 de miliarde de euro, comparativ cu propunerea inițială a Comisiei Europene. De asemenea, se introduc fonduri dedicate pentru politica de coeziune – element absent din propunerea din iulie 2025 – în valoare de aproximativ 274 de miliarde de euro, apropiată de actualul exercițiu financiar.

Per ansamblu, raportul propune un buget cu 10% mai mare decât cel inițial al Comisiei, ajungând la 1,79 trilioane de euro. „Păstrează toate elementele pozitive din propunerea inițială și corectează inițiativele care ar fi slăbit bugetul", a declarat Mureșan.

Eurodeputatul susține revenirea la formatul cu doi piloni pentru Politica Agricolă Comună – plăți directe și dezvoltare rurală – nu doar plăți directe cum prevedea Comisia. Pentru finanțare, propune un nou pachet de resurse proprii, inclusiv „o taxă pe tranzacțiile digitale ale marilor companii".

Raportul va fi supus votului în plenul PE pe 29 aprilie și ar putea deveni mandatul oficial pentru negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul.