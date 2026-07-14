Excursioniștii au încercat să scurteze traseul, însă recomandarea primită i-a condus într-o zonă din care nu au mai putut ieși fără ajutorul salvatorilor, relatează site-ul de știri LRT English.

Serviciul Voluntar de Salvare Montană Tatra (TOPR) a anunțat că apelul de urgență a fost primit în după-amiaza zilei de 4 iulie.

Cei doi turiști au solicitat intervenția salvatorilor din apropierea vârfului Świnica, cel mai înalt din regiunea Zakopane, după ce au rămas blocați în zona vârfului Niebieska Turnia.

Potrivit TOPR, excursioniștii intenționau să ajungă în Valea Celor Cinci Lacuri și au decis să urmeze un traseu sugerat de un instrument de inteligență artificială.

Recomandarea s-a dovedit însă nepotrivită pentru condițiile din teren, iar cei doi au ajuns într-o zonă pe care nu au mai reușit să o traverseze fără sprijinul echipelor de salvare.

„Au fost evacuați în siguranță cu elicopterul”, au transmis reprezentanții TOPR.

Serviciul de Salvare Montană Tatra a precizat că, în prima săptămână a lunii iulie, echipele sale au intervenit pentru salvarea a 55 de persoane.

Cea mai solicitantă zi a fost 4 iulie, când salvatorii au acordat ajutor unui număr de 25 de persoane.