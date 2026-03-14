Dar chiar și atunci când nu ești bolnav, poate ai observat că, atunci când tragi adânc aer în piept, doar una dintre nări pare să lase aerul să intre mai ușor, potrivit Live Sience.

Înainte să intri în panică și să crezi că urmează să te îmbolnăvești, ceea ce experimentezi este de fapt un proces normal al corpului.

De mai multe ori pe zi, fără să observăm, nările alternează în mod natural între o nară dominantă pentru fluxul de aer. Acest proces se numește ciclul nazal și joacă un rol important în sănătatea nasului.

De fapt, corpul schimbă nara dominantă chiar și la fiecare două ore atunci când suntem treji. Această schimbare are loc mai rar atunci când dormim, deoarece ritmul respirației încetinește, iar volumul de aer care intră și iese din corp scade.

Cum funcționează ciclul nazal

Există două aspecte cheie ale ciclului nazal: congestia și decongestia.

În timpul fazei de congestie, una dintre nări va avea un flux de aer redus, în timp ce nara opusă va fi deschisă sau decongestionată, permițând trecerea unei cantități mai mari de aer.

Faza de decongestionare obosește de fapt nara deschisă, deoarece aerul o usucă și aduce agenți patogeni în contact cu ea. De aceea este important ca nara dominantă să se schimbe.

Acest ciclu alternativ este automat și este reglat inconștient de hipotalamusul din creier.

Cu toate acestea, unele persoane nu au ciclu nazal (de exemplu, cele care au o tulburare a hipotalamusului). Există, de asemenea, dovezi că nara stângă poate fi mai dominantă – în special la persoanele dreptace.

Studiile privind respirația nazală sugerează chiar că atunci când nara dreaptă este dominantă, corpul se află într-o stare mai alertă sau mai stresată. În schimb, când nara stângă devine dominantă, corpul se află într-o stare mai relaxată.

De ce este important ciclul nazal pentru sănătate

Ciclul nazal este important din mai multe motive.

În primul rând, protejează mucoasa nasului și sistemul respirator. Cel puțin 12.000 de litri de aer trec prin nas în fiecare zi, ceea ce îl face o primă linie de apărare împotriva agenților patogeni.

Alternarea nării dominante reduce riscul de deteriorare și face mai ușor pentru căile nazale să se apere împotriva agenților patogeni.

De asemenea, nasul are nevoie să se odihnească și să se refacă. Expunerea la aer îl usucă – iar fără timp de recuperare, acest lucru ar putea face mai ușor pentru agenții patogeni și inflamații să provoace daune.

O parte a procesului de congestie implică și creșterea fluxului de sânge către vasele de sânge ale nasului. Acest lucru asigură că nările sunt hidratate corespunzător pentru procesele de reparare și recuperare și pentru ca aerul să fie încălzit și umezit pe măsură ce trece prin nări.

Factori care pot afecta ciclul nazal

Mai multe lucruri pot influența funcționarea normală a ciclului nazal. Afecțiunile respiratorii, precum răceala și gripa, determină o creștere a producției de mucus. Acest lucru limitează cât de ușor pot alterna căile nazale.

Alergenii precum polenul sau acarienii din praf pot provoca inflamații severe ale țesuturilor nazale – împiedicând, din nou, funcționarea corectă a ciclului nazal.

Anumite medicamente, precum cele pentru hipertensiune arterială, pot provoca iritații ale mucoasei nazale. Acest lucru se întâmplă deoarece aceste medicamente afectează vasele de sânge din întregul corp, inclusiv pe cele din nas.

Utilizarea excesivă a decongestionantelor nazale (mai mult de cinci zile consecutiv) poate provoca rinita medicamentoasă – o formă de congestie care apare atunci când aceste medicamente sunt folosite prea mult. Umflarea bruscă a țesuturilor nărilor afectează ciclul nazal.

Pentru alte persoane, problemele structurale interferează cu ciclul nazal. Polipii nazali, care apar la până la 4% dintre oameni, reprezintă excrescențe ale mucoasei nazale care apar de obicei în ambele nări. Aceștia limitează trecerea aerului și fac ciclul nazal ineficient, lăsând ambele nări să pară constant înfundate.

Un sept nazal deviat – atunci când placa de cartilaj și os dintre nări este deplasată – poate face ca nările să pară constant congestionate sau blocate. Acest lucru necesită adesea intervenție chirurgicală pentru a îmbunătăți respirația și calitatea somnului.

Chiar și factori aparent simpli, precum statul întins în pat sau aplecatul, pot afecta ciclul nazal. Atunci când te întinzi, sângele se acumulează în țesuturile nasului. Gravitația face, de asemenea, ca secrețiile din sinusuri să se deplaseze către nara aflată mai aproape de pernă.

Acest lucru poate bloca una dintre nări, făcând respirația mai dificilă și împiedicând ciclul nazal să funcționeze normal.

Dacă te confrunți cu nări înfundate, infecțiile precum răceala și gripa sunt de obicei cele mai frecvente cauze. Congestia poate dura până la două săptămâni. Sinuzita, când sinusurile se infectează, poate dura până la patru săptămâni.

Alergiile la polen pot fi, de asemenea, o cauză frecventă a unui ciclu nazal anormal. Acest simptom poate dura săptămâni, în funcție de alergenul la care ești sensibil. Administrarea regulată de antihistaminice în sezonul alergiilor poate ajuta la reducerea simptomelor și la eliminarea congestiei.

Dar dacă observi că o nară rămâne blocată persistent mai mult de două săptămâni, este de obicei o idee bună să mergi la medic – mai ales dacă există mucus sau o secreție nazală care nu arată normal pentru tine.