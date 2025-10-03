Putin: Trimiterea rachetelor Tomahawk la Kiev ar fi „o nouă escaladare” între Moscova și Washington

03-10-2025 | 07:16
Vladimir Putin
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că trimiterea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune la Kiev ar reprezenta "o noua escaladare" între Moscova şi Washington.

Vlad Dobrea

Oficiali americani au anunțat anterior că au luat în considerare vânzarea acestor arme europenilor pentru livrare în Ucraina, relatează AFP.

"Utilizarea rachetelor Tomahawk este imposibilă fără participarea directă a personalului militar american. Aceasta ar însemna o noua escaladare (...), în special în relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite", a avertizat preşedintele rus în cadrul unui forum de discuţii la Soci, în sud-vestul Rusiei.

Statele Unite analizează o cerere a Ucrainei privind livrarea de rachete Tomahawk, cu o rază de acţiune de 2.500 km, suficient pentru a lovi Moscova şi cea mai mare parte a Rusiei europene dacă sunt lansate din Ucraina.

Kievul şi-a dezvoltat propria rachetă cu rază lungă de acţiune, denumită Flamingo, dar nu se cunoaşte numărul acestora, având în vedere că racheta se află în faza incipientă de producţie.

