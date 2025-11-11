Armata ucraineană s-a retras din cinci sate din Zaporojie. Rusia a cucerit mai multe obiective

Armata ucraineană a anunţat marţi că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, după lupte intense cu forţele ruse, transmite dpa.

La nord-est de oraşul Huliaipole se dau în continuare lupte între ucraineni şi ruşi pentru satele Iablukove, Rivnopilia şi Sodolke, a informat pe Facebook Grupul de Armată Sud.

Ordinul de retragere a fost dat după „distrugerea de facto a tuturor adăposturilor şi fortificaţiilor" cu lovituri de artilerie.

Observatorii militari raportaseră deja o străpungere rusească în secţiunea respectivă a frontului, iar armata rusă a afirmat că a cucerit mai multe obiective.

Ucraina rezistă invaziei ruse de peste trei ani şi jumătate. În special în regiunile Harkov şi Doneţk din est, forţele ucrainene se retrag încet dar continuu de câteva luni, sub presiunea Rusiei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













