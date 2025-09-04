Putin îi transmite prietenului Donald că nu l-a bârfit nimeni la Beijing: ”Ne spunem pe numele mic”. ”Să vă spun un lucru”

04-09-2025 | 07:32
putin trump

Europenii sunt pregătiți să ofere garanții de securitate Ucrainei chiar din ziua semnării unui acord de pace, a declarat Emanuel Macron.

 

Președintele Franței a confirmat că toate detaliile au fost convenite și că documentul mai trebuie să fie adoptat la nivel politic. 35 de oficiali vor participa în persoană sau prin video-conferință la o întrevedere programată pentru joi la Paris.
 
Aceștia se vor consulta telefonic și cu Donald Trump. Statele Unite vor fi implicate în acordarea garanțiilor de securitate pentru țara vecină.
 
Volodimir Zelenski a fost primit la Palatul Elysee, în ajunul summitului țărilor dispuse să acorde garanții de securitate Ucrainei. Documentul ar urma să intre în vigoare chiar în ziua semnării unui incert acord de pace.
 
Emmanuel Macron: ”Noi, europenii, suntem pregătiți să oferim garanții de securitate Ucrainei și ucrainenilor. Întrebarea este acum cât de sinceră e Rusia în angajamentele succesive pe care și le ia atunci când propune pacea în discuțiile cu Statele Unite”.
 
Volodimir Zelenski: ”Deocamdată nu am văzut semnale că Rusia ar vrea să oprească războiul. Dar sunt convins că alianța noastră, cu Europa și parteneriatul dintre Europa și Statele Unite, ne vor ajută să creștem presiunea asupra Rusiei, pentru găsirea unei soluții diplomatice”.
 

Putin continuă să ducă cu vorba pe toată lumea

 
De la Beijing, Vladimir Putin a transmis din nou semnale înșelătoare.
 
Vladimir Putin: ”Dacă președintele Zelenski e pregătit pentru pace, ar trebui să vină la Moscova și întrevederea va avea loc”.
 
Propunerea a fost descrisă drept „inacceptabilă” de oficialii de la Kiev, care au anunțat că cel puțin șapte state s-au arătat dispuse să găzduiască întrevederea.
 
Vladimir Putin: ”Vedem care sunt inclinațiile administrației americane sub conducerea președintelui Trump și vedem că nu mai avem de-a face doar cu simple apeluri la pace. Ci cu o dorință sinceră de a găsi o soluție. După părerea mea, se întrevede luminița de la capătul tunelului, dar să vedem cum evoluează lucrurile. Dacă nu vom găsi un compromis, atunci vom fi nevoiți să ne ducem la bun sfârșit misiunea prin intermediul armelor”.
 
Liderul de la Kremlin i-a dat asigurări omologului american că nimeni nu l-a vorbit de rău la evenimentele din China.
 
Vladimir Putin: ”Președintelui Statelor Unite nu-i lipsește simțul umorului, o știm toți foarte bine. Eu am relații bune cu el (cu Donald Trump). Ne spunem pe numele mic. Pot să vă spun un lucru și sper să-l audă și el: oricât de bizar ar suna, în ultimele patru zile, nimeni nu a spus vreun lucru negativ despre actuala administrație americană”.
 

Trump îl amenință din nou pe Putin: ”Veți vedea că se întâmplă anumite lucruri”

 
De la Casa Albă, Donald Trump a anunțat că va afla într-o săptămâna sau două cât de bune sunt de fapt relațiile cu Moscova.
 
Reporter: Când veți lua o decizie cu privire la Ucraina, domnule președinte? Aveți vreun mesaj pentru Putin?
Donald Trump: N-am niciun mesaj... Președintele Putin știe ce îmi doresc și va lua ce decizie consideră. În funcție de ce decide el, vom fi mulțumiți sau nemulțumiți. Și dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea că se întâmplă anumite lucruri”.
 
Între timp, președintele american l-a primit într-o vizită oficială pe noul lider conservator de la Varșovia și un apropiat al mișcării MAGA. Trump a dat asigurări că nu va retrage soldații trimiși în Polonia.
 
Donald Trump: ”Suntem foarte mulțumiți (cu situația actuală). Chiar vom trimite mai mulți soldați în Polonia dacă ei vor acest lucru”.
 
Karol Nawrocki a fost primit cu un survol al aeronavelor F-16 și a plecat mulțumit de la discuții.
 
Karol Nawrocki: ”Președintele Donald Trump, spre marea mea satisfacție, a oferit garanții de securitate Poloniei și a subliniat cooperarea bună în domeniul militar”.
 
10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia și existau temeri că numărul lor va fi redus, conform unor planuri de relocare a forțelor, anunțate în primăvară de Pentagon.
 
Sursa: Pro TV

Etichete: emmanuel macron, donald trump, vladimir putin, războiul din Ucraina, Volodomir Zelenski, garantii de securitate,

Dată publicare: 04-09-2025 07:32

