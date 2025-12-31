Noi bombardamente SUA asupra unui oraș-port din Venezuela. „Acolo se amestecă pastă de coca pentru a produce cocaină”

Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în oraşul-port Maracaibo, în vestul Venezuelei, transmite AFP, preluat de Agerpres.

„Ştim că Trump a bombardat o fabrică, la Maracaibo. Ne temem că acolo se amestecă pastă de coca pentru a produce cocaină", a scris Petro pe platforma socială X.

Preşedintele american Donald Trump a confirmat un prim atac terestru american pe coasta Venezuelei, dar fără a preciza locul exact.

În lunga sa postare pe X, Gustavo Petro a sugerat că este vorba de o instalaţie aparţinând Armatei de Eliberare Naţională (ELN), grupul de gherilă columbian care controlează parţial regiunea Catatumbo, producătoare de cocaină, la frontiera cu Venezuela şi aproape de Maracaibo.

„Este pur şi simplu ELN. Cu agitaţia şi dogmatismul său, ELN permite invazia Venezuelei", a scris preşedintele columbian.

Donald Trump a declarat luni că atacul american a avut loc „pe ţărm" şi „în zona de acostare unde se încarcă nave cu droguri".

Guvernul venezuelean nu a făcut niciun comentariu oficial.

Statele Unite exercită o presiune puternică asupra Caracasului de luni de zile, acuzându-l pe preşedintele Nicolás Maduro că se află la conducerea unui cartel al drogurilor.

Până în prezent, SUA au efectuat peste 30 de atacuri împotriva unor nave acuzate că transportă droguri, făcând aproape 107 morţi în Caraibe şi Pacific.

