Noi bombardamente SUA asupra unui oraș-port din Venezuela. „Acolo se amestecă pastă de coca pentru a produce cocaină”

Stiri externe
31-12-2025 | 08:34
Maracaibo venezuela
Getty

Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în oraşul-port Maracaibo, în vestul Venezuelei, transmite AFP, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

„Ştim că Trump a bombardat o fabrică, la Maracaibo. Ne temem că acolo se amestecă pastă de coca pentru a produce cocaină", a scris Petro pe platforma socială X.

Preşedintele american Donald Trump a confirmat un prim atac terestru american pe coasta Venezuelei, dar fără a preciza locul exact.

În lunga sa postare pe X, Gustavo Petro a sugerat că este vorba de o instalaţie aparţinând Armatei de Eliberare Naţională (ELN), grupul de gherilă columbian care controlează parţial regiunea Catatumbo, producătoare de cocaină, la frontiera cu Venezuela şi aproape de Maracaibo.

„Este pur şi simplu ELN. Cu agitaţia şi dogmatismul său, ELN permite invazia Venezuelei", a scris preşedintele columbian.

Citește și
donald tusk
„Pacea se întrezărește la orizont”. Premierul Poloniei susține că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „destul de repede”

Donald Trump a declarat luni că atacul american a avut loc „pe ţărm" şi „în zona de acostare unde se încarcă nave cu droguri".

Guvernul venezuelean nu a făcut niciun comentariu oficial.

Statele Unite exercită o presiune puternică asupra Caracasului de luni de zile, acuzându-l pe preşedintele Nicolás Maduro că se află la conducerea unui cartel al drogurilor.

Până în prezent, SUA au efectuat peste 30 de atacuri împotriva unor nave acuzate că transportă droguri, făcând aproape 107 morţi în Caraibe şi Pacific. 

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, cocaina, atac, venezuela,

Dată publicare: 31-12-2025 08:34

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Nepoata lui J.F. Kennedy a murit de o boală incurabilă, la 35 de ani. Ultimele cuvinte scrise ale Tatianei Schlossberg
Stiri externe
Nepoata lui J.F. Kennedy a murit de o boală incurabilă, la 35 de ani. Ultimele cuvinte scrise ale Tatianei Schlossberg

Tatiana Schlossberg, care era cea mai tânără nepoată a fostului președinte al SUA John F. Kennedy, a murit marți de cancer la vârsta de 35 de ani, a anunțat Fundația Bibliotecii JFK.

„Pacea se întrezărește la orizont”. Premierul Poloniei susține că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „destul de repede”
Stiri externe
„Pacea se întrezărește la orizont”. Premierul Poloniei susține că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „destul de repede”

Premierul polonez Donald Tusk a invocat garanțiile de securitate oferite de SUA Kievului ca principal motiv de speranță că războiul s-ar putea încheia în curând, adăugând că Ucraina va trebui totuși să facă compromisuri teritoriale.

Kievul discută cu Trump despre prezența trupelor americane în Ucraina. Premierul Poloniei susține că liderul SUA a acceptat
Stiri externe
Kievul discută cu Trump despre prezența trupelor americane în Ucraina. Premierul Poloniei susține că liderul SUA a acceptat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, marți, presei, că între Kiev și Donald Trump se poartă discuții despre o posibilă prezență a trupelor americane în țară, inclusiv „trupe terestre”. Premierul Poloniei susține că SUA au acceptat.

Recomandări
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”
Stiri Politice
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025 și a declarat că, în prima jumătate a anului, măsurile Guvernului au pus finanțele publice în ordine, asigurând respectarea țintei de deficit la final de an.

Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi
Stiri actuale
Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi

Angajatorul va suporta plata a cinci zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată. Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență în acest sens.

Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”
Stiri Politice
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Decembrie 2025

01:03:48

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28