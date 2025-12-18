Putin iese din nou la amenințări și nu lasă garda jos pentru ceea vrea din Ucraina. Va folosi forța cu orice preț

Stiri externe
18-12-2025 | 08:06
vladimir putin
AFP

Vladimir Putin a declarat că susține o rezolvare diplomatică a conflictului, însă a avertizat că, în lipsa unui „dialog substanțial” din partea Ucrainei și a aliaților săi, Rusia este pregătită să își continue avansul militar și să ocupe noi teritorii.

autor
Alexandru Toader

Vladimir Putin a afirmat că preferă o soluționare diplomatică a războiului, dar a avertizat că, dacă Ucraina și partenerii săi refuză ceea ce el a numit un „dialog substanțial”, Moscova este pregătită să continue să cucerească teritorii prin mijloace militare.

Putin și-a reiterat afirmația privind necesitatea „eliminării cauzelor profunde ale conflictului” prin diplomație, afirmând în același timp că Rusia va încerca să „eliberareze teritoriile sale istorice” prin forță. De asemenea, el a exprimat încă o dată intenția de a crea și extinde o așa-numită „zonă tampon de securitate”.

„Am prefera să facem acest lucru și să eliminăm cauzele profunde ale conflictului prin diplomație. Dar dacă țara adversă și patronii săi străini refuză o discuție substanțială, Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice prin mijloace militare. Sarcina de a crea și extinde o zonă tampon de securitate va fi, de asemenea, urmărită în mod succesiv”, a transmis liderul Rusiei, citat de RIA Novosti, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, potrivit Ukrainska Pravda.

La sfârșitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a declarat că ostilitățile din Ucraina s-ar încheia doar dacă forțele ucrainene s-ar retrage din teritoriile pe care le controlează în prezent în Donbas.

Citește și
vladimir putin
Putin denunță „isteria” Occidentului. Ce sancțiuni pregătește Washingtonul dacă Rusia respinge acordul de pace

Liderul de la Kremlin a mai afirmat că nu vede utilitatea unor negocieri directe cu președintele Volodimir Zelenski, preferând în schimb discuții cu „actorii internaționali cheie”. Totodată, el a susținut că recunoașterea juridică a Crimeei și a regiunilor Donețk și Lugansk ca teritorii rusești trebuie să fie un punct central în eventuale negocieri cu Statele Unite.

În paralel, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a apreciat că încheierea războiului este posibilă, însă principalul obstacol rămân ambițiile imperiale ale lui Putin. La 1 decembrie, președintele rus ar fi vizitat un punct de comandă militar și a anunțat intenția de a crea o „zonă de securitate” de-a lungul frontierei cu Ucraina.

Oficialii ucraineni au avertizat că Rusia va intensifica presiunea pe linia frontului, însoțind acțiunile militare de declarații belicoase, și au respins informațiile privind capturarea orașului Vovceansk.

La începutul lunii decembrie, Putin a avertizat că Rusia este pregătită să reacționeze imediat dacă Europa „va începe să lupte”, iar câteva zile mai târziu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut că Moscova nu intenționează să atace Europa și este dispusă să consfințească acest angajament într-un document juridic.

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: Ucraina, vladimir putin,

Dată publicare: 18-12-2025 08:05

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
SUA şi Rusia negociază la Miami în acest weekend. Zelenski avertizează că Putin se pregătește de un nou „an de război”
Stiri externe
SUA şi Rusia negociază la Miami în acest weekend. Zelenski avertizează că Putin se pregătește de un nou „an de război”

O întâlnire între emisarii ruşi şi americani privind războiul din Ucraina va avea loc în acest weekend la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe.

Putin denunță „isteria” Occidentului. Ce sancțiuni pregătește Washingtonul dacă Rusia respinge acordul de pace
Stiri externe
Putin denunță „isteria” Occidentului. Ce sancțiuni pregătește Washingtonul dacă Rusia respinge acordul de pace

Vladimir Putin cataloghează eforturile Occidentului de a se pregăti pentru război drept "isterie" și "minciună".

Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: „A doua parte din răspuns vizează cheltuielile candidatului Călin Georgescu”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: „A doua parte din răspuns vizează cheltuielile candidatului Călin Georgescu”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, că am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli şi a avut cheltuieli dovedite de cel puţin un milion de euro.

Recomandări
Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție
Stiri Economice
Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

Salariul minim pe economie ar putea crește de la 1 iulie 2026 cu 300 de lei brut. Asta la schimb cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru marile companii.

Sindicatele protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților
Stiri actuale
Sindicatele protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților

Sindicatele anunţă organizarea unei manifestaţii publice, pentru a solicita implicarea Preşedinţiei în medierea conflictului dintre confederaţiile sindicale şi Guvern, ”în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai”.

Congresul american a adoptat o strategie de apărare pentru 2026 care contrazice poziţia lui Donald Trump faţă de Europa
Stiri externe
Congresul american a adoptat o strategie de apărare pentru 2026 care contrazice poziţia lui Donald Trump faţă de Europa

Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-şi sprijinul pentru alianţele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de preşedintele Donald Trump şi administraţia sa, informează AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Decembrie 2025

47:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28