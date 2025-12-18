Putin iese din nou la amenințări și nu lasă garda jos pentru ceea vrea din Ucraina. Va folosi forța cu orice preț

Vladimir Putin a declarat că susține o rezolvare diplomatică a conflictului, însă a avertizat că, în lipsa unui „dialog substanțial” din partea Ucrainei și a aliaților săi, Rusia este pregătită să își continue avansul militar și să ocupe noi teritorii.

Vladimir Putin a afirmat că preferă o soluționare diplomatică a războiului, dar a avertizat că, dacă Ucraina și partenerii săi refuză ceea ce el a numit un „dialog substanțial”, Moscova este pregătită să continue să cucerească teritorii prin mijloace militare.

Putin și-a reiterat afirmația privind necesitatea „eliminării cauzelor profunde ale conflictului” prin diplomație, afirmând în același timp că Rusia va încerca să „eliberareze teritoriile sale istorice” prin forță. De asemenea, el a exprimat încă o dată intenția de a crea și extinde o așa-numită „zonă tampon de securitate”.

„Am prefera să facem acest lucru și să eliminăm cauzele profunde ale conflictului prin diplomație. Dar dacă țara adversă și patronii săi străini refuză o discuție substanțială, Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice prin mijloace militare. Sarcina de a crea și extinde o zonă tampon de securitate va fi, de asemenea, urmărită în mod succesiv”, a transmis liderul Rusiei, citat de RIA Novosti, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, potrivit Ukrainska Pravda.

La sfârșitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a declarat că ostilitățile din Ucraina s-ar încheia doar dacă forțele ucrainene s-ar retrage din teritoriile pe care le controlează în prezent în Donbas.

Liderul de la Kremlin a mai afirmat că nu vede utilitatea unor negocieri directe cu președintele Volodimir Zelenski, preferând în schimb discuții cu „actorii internaționali cheie”. Totodată, el a susținut că recunoașterea juridică a Crimeei și a regiunilor Donețk și Lugansk ca teritorii rusești trebuie să fie un punct central în eventuale negocieri cu Statele Unite.

În paralel, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a apreciat că încheierea războiului este posibilă, însă principalul obstacol rămân ambițiile imperiale ale lui Putin. La 1 decembrie, președintele rus ar fi vizitat un punct de comandă militar și a anunțat intenția de a crea o „zonă de securitate” de-a lungul frontierei cu Ucraina.

Oficialii ucraineni au avertizat că Rusia va intensifica presiunea pe linia frontului, însoțind acțiunile militare de declarații belicoase, și au respins informațiile privind capturarea orașului Vovceansk.

La începutul lunii decembrie, Putin a avertizat că Rusia este pregătită să reacționeze imediat dacă Europa „va începe să lupte”, iar câteva zile mai târziu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut că Moscova nu intenționează să atace Europa și este dispusă să consfințească acest angajament într-un document juridic.

