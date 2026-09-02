Canalul rusesc de Telegram ASTRA a relatat că videoclipurile publicate de canalele locale arată convoiul prezidențial lângă aeroportul Vladivostok. Kyiv Post nu a putut verifica în mod independent când au fost înregistrate imaginile sau să confirme tipul de armă vizibil pe pickup. Imaginile par să arate pickup-ul înarmat deplasându-se printre vehiculele din convoiul prezidențial. ASTRA a descris arma montată pe acesta ca fiind o mitralieră antiaeriană, arată sursa citată.

Personal militar și echipamente au fost, de asemenea, staționate de-a lungul autostrăzii care leagă aeroportul de Vladivostok. Locuitorii s-au plâns pe chat-urile locale de „ambuteiaje uriașe" cauzate de închiderile de drumuri.

Agenția de stat TASS a transmis că Vladimir Putin a sosit la Vladivostok pentru a participa la Forumul Economic Estic și întâlniri privind dezvoltarea Districtului Federal din Extremul Orient. Forumul de patru zile a început marți și se va desfășura până vineri, cu peste 5.000 de reprezentanți din 80 de țări.

„Putin este o caricatură”

Această desfășurare de securitate are loc în contextul atacurilor repetate cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra instalațiilor militare, energetice și industriale din Rusia. New York Times a relatat pe 12 august că Putin și-a restricționat din ce în ce mai mult mișcările, pe măsură ce dronele ucrainene pătrundeau mai adânc pe teritoriul rus. Mai mult, Kremlinul ar folosi convoaie prezidențiale false pentru a ascunde locația reală a lui Putin, iar liderul rus călătorește frecvent cu un tren blindat special echipat cu sisteme de comunicații securizate.

Jurnalistul de investigație Mihail Rubin a spus: „Astfel, Putin este o caricatură a unei figuri care a dus tot ce se întâmplă în jurul său până la absurd".

Kremlinul nu a confirmat că măsurile de securitate din Vladivostok sunt legate de amenințările cu drone ucrainene sau că Putin se afla în convoiul din videoclipuri.