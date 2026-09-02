Putin a declarat că este un „secret militar” modul în care Rusia va răspunde deciziei Marii Britanii de a pune la dispoziția Ucrainei planurile tehnice ale rachetelor Storm Shadow.

Acesta a fost răspunsul liderului rus atunci când a fost întrebat dacă Moscova analizează posibilitatea unor lovituri asupra unor obiective militare britanice.

Putin nu a făcut alte comentarii pe această temă, declarațiile fiind făcute în contextul escaladării tensiunilor dintre cele două țări.

Rusia a afirmat săptămâna trecută că Marea Britanie „se joacă cu focul”, după ce Andy Burnham a aprobat accesul Ucrainei la tehnologii clasificate privind rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune.

Premierul britanic a oferit un răspuns mai degrabă ironic în timpul unei vizite la Kiev.

„Inamicul se va prăbuși”

În alte declarații, cele mai ample făcute în ultimele săptămâni despre război, președintele rus a recunoscut că atacurile Ucrainei pe teritoriul Rusiei au provocat pagube reale, în special cele efectuate cu drone.

El a susținut însă că forțele ruse continuă să avanseze pe câmpul de luptă.

„Nu am nicio îndoială că inamicul se va prăbuși”, a declarat Putin, fără să explice cum s-ar putea întâmpla acest lucru.

Ordinul de mobilizare, „o absurditate totală”

The Economist a relatat recent că Putin ar analiza o mobilizare a între 300.000 și 400.000 de militari, responsabilitatea pentru emiterea ordinelor urmând să fie transferată autorităților locale pentru a limita eventualele reacții negative ale populației.

Putin a respins aceste informații și alte relatări similare drept „o absurditate totală”, negând că ar urma să fie emis un nou ordin de mobilizare.

Trebuie remarcat însă că, potrivit The Economist, primul ordin de mobilizare nu a expirat niciodată.

Ucraina, acuzată că amenință cu „terorism de stat”

Între timp, Volodimir Zelenski a lansat un avertisment companiilor aeriene civile care utilizează spațiul aerian al Rusiei, afirmând că „zilele în care cerul Rusiei era sigur s-au încheiat”.

Mesajul său sugera că dronele ucrainene ar putea afecta posibilitatea utilizării în siguranță a rutelor aeriene deasupra Rusiei.

Putin a declarat însă că afirmațiile lui Zelenski sună a „terorism de stat” și a promis un răspuns.

Liderul rus a mai afirmat că Rusia este deschisă unor discuții „concrete” privind soluționarea conflictului din Ucraina, dacă negocierile ar putea primi un nou impuls.