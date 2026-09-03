Liderul rus nu a dezvoltat ideea, însă comentatorii pun declarațiile pe seama problemelor economice și a tensiunilor sociale de la Moscova.

Banca Centrală a admis că economia încetinește din cauza atacurilor ucrainene. Inclusiv oficiali de la Kremlin avertizează că o economie mobilizată pentru război nu poate funcționa la nesfârșit.

La doar o zi după ce declara că Rusia câștigă războiul, iar prăbușirea Ucrainei este iminentă, Vladimir Putin a schimbat foaia, oarecum.

La Forumul economic de la Vladivostok, liderul rus a făcut declarații confuze, a vorbit de șansele păcii, dar a acuzat din nou conducerea ucraineană de terorism de stat.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Până la urmă, problema trebuie rezolvată de țările direct implicate în conflict – Rusia și Ucraina.

Dacă există șanse pentru o înțelegere cu Ucraina? Din punctul meu de vedere da, există. Dar mi-e greu să vă spun în ce măsură contactele existente (cu ucrainenii) pot duce la un acord de pace, date fiind declarațiile recente din partea conducerii ucrainene. Totuși, sunt în derulare contacte, mai ales prin intermediul serviciilor speciale”.

Declarația lui Putin vine la câteva zile după ce principalul consilier prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, anunța că discuții preliminare, tehnice, cu rușii vor avea loc probabil în viitorul apropiat.

Pe de altă parte, liderul rus s-a referit favorabil la discuțiile cu Washingtonul, în condițiile în care Kremlinul a menționat, miercuri, un posibil summit tripartit Donald Trump - Vladimir Putin - Și Jinping, în noiembrie.

Însă Donald Trump dă de înțeles că e dispus să se vadă cu Putin doar dacă are garanția unor progrese majore.

Donald Trump, președintele SUA: Trebuie să înceteze acest război stupid, dar există o ostilitate extraordinară între cei doi lideri.

Reporter: Domnule președinte, există vreo speranță să vă întâlniți în viitorul apropiat cu Vladimir Putin?

Donald Trump: El ar vrea, dacă aș fi și eu de acord, dar vreau să ne întâlnim atunci când e gata să semneze pacea (în Ucraina).

Declarațiile contradictorii și ezitările lui Putin par să confirme că la Moscova situația se înrăutățește. Banca Centrală a Rusiei a admis că atacurile cu drone ale Kievului vor încetini economia în trimestrul al treilea, pe fondul pierderilor suferite de producția industrială și logistică. Rubla s-a depreciat cu 7,7% în ultimele săptămâni.

Iar reprezentantul special al lui Putin pentru dezvoltare internaţională, Boris Titov, a avertizat că o economie în slujba războiului poate funcționa doar pe termen scurt.

Rușii de rând sunt tot mai frustrați de perturbarea serviciilor, ca urmare a atacurilor ucrainene.

Mai nou, se conturează și o criză a curselor aeriene.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Primim informații că unele companii aeriene au început deja să refuze să zboare către aeroporturile rusești după anunțul nostru cu privire la primejdia dronelor. Iar asta se întâmplă pentru că Putin nu vrea să pună capăt războiului”.

Potrivit Reuters, Aeroportul Internațional Șeremetievo din Moscova a înregistrat, miercuri, 21 zboruri anulate, iar Aeroportul Vnukovo 22.