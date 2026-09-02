Aceste comentarii echivalează cu o declarație de terorism de stat, i-a răspuns Vladimir Putin.

Peste 350.000 de familii au rămas fără curent electric după noi atacuri rusești cu drone și rachete în regiunea Odesa. Au continuat bombardamentele și lângă Kiev.

De partea cealaltă, ucrainenii trimit valuri de drone în diferite locuri din Rusia.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Vrem să avertizăm toate companiile aeriene care folosesc spațiul aerian rusesc, toți asigurătorii și pe toți cei care încă folosesc principalele aeroporturi rusești: cerul rusesc devine complet periculos. Ucraina nu amenință aviația civilă. Dar, pur și simplu, vor exista atât de multe drone pe cerul Rusiei la o scară care va trebui luată în considerare”.

Reporter: Zelenski a declarat că nu este sigur pentru noi să zburăm.

Vladimir Putin: „Aceasta este pur și simplu o incitare la terorism sponsorizat de stat. Și aș sublinia că ei sunt cei care ne cer să reluăm negocierile și solicită întâlniri față în față. Noi nu negociem cu teroriștii. Dacă, Doamne ferește, au loc astfel de tragedii, vom găsi o modalitate de a răspunde. Să nu aibă nimeni nicio îndoială în această privință”.

Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia și-a oprit complet operațiunile după ce un atac cu drone, desfășurat la sfârșitul lunii trecute, a avariat instalațiile.

Vladimir Putin recunoaște atacurile asupra rafinăriilor rusești, dar susține că doar 10% dintre acestea necesită reparații.

Totuși, președintele rus a admis că atacurile ucrainene cu drone, din ultima lună, au provocat Rusiei pagube echivalente cu aproximativ 1% din Produsul Intern Brut.