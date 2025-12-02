Putin a fost informat că Armata rusă a cucerit orașele ucrainene Pokrovsk și Vovceansk. Cum a reacționat liderul Rusiei

Preşedintele rus Vladimir Putin a vizitat duminică un post de comandă militară şi a fost informat de comandanţi de rang înalt în legătură cu capturarea oraşelor Pokrovsk şi Vovceansk, situate pe linia frontului, a afirmat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a consemnat Reuters.

Peskov a declarat, citat de agenţia TASS, că Valeri Gherasimov, şeful Statului major general al armatei ruse, "a raportat comandantului şef despre eliberarea oraşelor Pokrovsk (cunoscut ca Krasnoarmâisk în Rusia, în regiunea Doneţk) şi Vovceansk din regiunea Harkov, precum şi rezultatele altor acţiuni ofensive ale trupelor în alte sectoare".

Oficialii ucraineni nu au recunoscut că vreunul dintre oraşe a căzut în mâinile Rusiei, menţionează Reuters.

Vladimir Putin a salutat ceea ce comandanţii săi i-au prezentat drept capturarea completă de către Rusia a oraşului Pokrovsk, numind-o o victorie importantă după o campanie prelungită şi spunând că aceasta va ajuta Moscova să îşi îndeplinească obiectivele militare mai ample.

"Vreau să vă mulţumesc. Este o direcţie importantă. Cu toţii înţelegem cât de importantă este", a declarat Putin într-un videoclip publicat de Kremlin luni seară, care îl arată îmbrăcat în uniformă militară şi aşezat într-un centru de comandă, în faţa comandanţilor.

"Acest lucru va asigura soluţii pentru sarcinile pe care le-am stabilit iniţial la începutul operaţiunii militare speciale", a adăugat el, folosind sintagma pe care Moscova o foloseşte pentru a descrie campania sa militară de aproape patru ani din Ucraina.

El a mai spus că Ucraina nu a putut reacţiona la avansul înregistrat de armata rusă, evidenţiind succesele înregistrate în sud, în regiunea Zaporojie, şi s-a referit totodată în remarcile sale la pierderile grele despre care a spus că au fost suferite de forţele ucrainene în lupte, vorbind de "tragedia poporului ucrainean", informează Agerpres.

