Calificând blocada drept un act provocator, Baghaei a declarat că forțele armate iraniene sunt pregătite să ia măsurile necesare în această situație.

Un armistițiu tot mai instabil

Declarația sa vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind menținerea încetării focului în războiul declanșat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului în 28 februarie, un armistițiu de două săptămâni fiind inițial mediat pentru a dezescalada tensiunile dintre Washington și Teheran.

De asemenea, președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a subliniat pe rețelele de socializare că Libanul trebuie inclus în orice acord de încetare a focului, notează Xinhua.

Într-un interviu separat pentru agenția de presă iraniană ISNA, Mohsen Rezaei, consilier militar de rang înalt al noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, a declarat că Iranul este pregătit pentru un război de durată, în pofida amenințării unui blocaj maritim din partea SUA.

El a precizat că Iranul nu va face compromisuri în privința condițiilor sale în negocierile cu Statele Unite.

Acuzații dure la adresa SUA

Rezaei a criticat Statele Unite pentru încercarea de a acționa ca „polițistul” Strâmtorii Ormuz, susținând că Iranul nu va renunța la drepturile sale asupra acestei căi maritime strategice, esențială pentru exporturile de petrol.

„Domnul (Donald) Trump vrea să devină polițistul Strâmtorii Ormuz. Chiar asta este îndeletnicirea dumneavoastră? Chiar asta este îndeletnicirea unei armate puternice precum cea a Statelor Unite?”, a declarat Mohsen Rezaei, într-o intervenție la televiziunea de stat iraniană.

Fost comandant al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), Rezaei a fost numit recent consilier militar de către liderul suprem, potrivit AFP.

În aceeași declarație, consilierul iranian a avertizat că Teheranul ar putea ataca și scufunda nave americane în Strâmtoarea Ormuz, dacă Washingtonul încearcă să își impună controlul asupra acestei rute maritime strategice.