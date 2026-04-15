Statele Unite și Iranul, discută despre o a doua rundă de negocieri, la Islamabad, probabil săptămâna viitoare.

Trump sugerează, însă, că ar putea ridica blocada asupra porturilor iraniene, de îndată ce „simte” că Teheranul „este serios”, în privința unui acord. De cealaltă parte, Iranul amenință traficul în Golful Persic, Marea Roșie, și Golful Oman.

Donald Trump afirmă că Beijingul a fost de acord „să nu trimită arme Iranului”, după ce i-a scris președintelui Xi Jinping cerându-i să nu facă asta. Iar China, scrie Trump, „este foarte bucuroasă că am deschis permanent Strâmtoarea Ormuz. Am făcut-o pentru ei, și pentru restul lumii! Președintele Xi Jinping îmi va da o îmbrățișare mare și puternică, atunci când ne vom întâlni”.

De la instituirea blocadei americane, mai multe nave, inclusiv unele care au legături cu Iranul, au traversat Strâmtoarea Ormuz. Nu este clar, însă, unde începe și unde se sfârșește blocada navală impusă porturilor iraniene.

Paul Kelso, corespondent Sky News: „Această navă a plecat din portul Busher, din Iran, unde a fost încărcată cu petrol. Nu știm ce destinație are, dar a reușit să treacă prin strâmtoare, foarte aproape de insula Qeshm. A ajuns până aici, în dreptul Omanului, dar apoi a oprit”.

Comandamentul militar central insistă însă că nicio navă nu a trecut de blocada americană.

De asemenea, susține comandamentul, șase nave comerciale au respectat „instrucțiunile forțelor americane”, și-au schimbat direcția și s-au întors în portul iranian de unde plecaseră.

Mai mult de zece nave de război și peste 10.000 de militari participă la menținerea blocadei navale. Și potrivit Washington Post, Pentagonul se pregătește să mai trimită câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu.

Tim Huxley, director în industria transportului maritim: „Situația este confuză. Cei mai mulți proprietari de vase, cel puțin cei cu care am discutat, spun că încă este prea riscant să treacă pe acolo”.

John Stawpert, director maritim, Camera Internațională de Comerț Naval: „Există aproximativ 1.000 de nave de transport oceanic blocate în Golf, care au la bord, în total, aproximativ 20.000 de navigatori. Sunt foarte mulți oameni la bordul acestor nave care, de fapt, au fost în arest la domiciliu timp de șase săptămâni, fără să aibă vreo vină”.

Ca represalii comandantul Cartierului General Central al forțelor armate iraniene a avertizat SUA că, dacă blocada navală asupra Iranului continuă, nu va mai fi permis niciun export sau import din Golful Persic, Golful Oman și Marea Roșie.

Donald Trump crede că războiul cu Iranul se apropie de final

În acest timp, Donald Trump insistă că războiul este pe sfârșite.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Dacă nu am fi intervenit, Iranul ar fi obținut arma nucleară și le-am fi spus tuturor iranienilor „domnule”. Și nu vrem să facem asta”.

Reporter: „Vorbiți la timpul trecut. S-a încheiat cumva acest război?”

Donald Trump: „Cred că e aproape încheiat”.

Trump evocă o posibilă reluare a negocierilor cu Iranul în această săptămână în Pakistan.

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite: „În acest moment, încetarea focului este respectată. Președintele nu vrea să încheie un acord cu implicații minore. El vrea să ajungă la un acord amplu, unul cuprinzător”.

Iranienii profită de armistițiul temporar pentru a elibera intrările blocate de dărâmături, în tunelurile subterane unde își țin rachetele.

Potrivit unor informații citate de CNN, aproximativ jumătate dintre lansatoarele de rachete ale Iranului erau încă intacte după o lună de lupte.

La rândul său, președintele Turciei insistă că negocierile de pace trebuie să continue. Și a avertizat Israelul.

Recep Tayyip Erdoğan: „Așa cum am mai spus, negocierile nu pot fi purtate cu pumnii strânși. Fereastra de oportunitate care s-a deschis odată cu încetarea focului trebuie valorificată la maximum. Guvernul israelian, despre care se știe că este nemulțumit de încetarea focului, nu trebuie lăsat să saboteze procesul”.

Între timp, israelienii și militiile Hezbollah s-au atacat reciproc la o zi după ce Israelul și guvernul libanez au avut, în Statele Unite, primele discuții diplomatice directe din ultimele trei deceni.