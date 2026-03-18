Într-o intervenţie la postul de radio Sputnik, Zaharova a afirmat că acţiunile NATO din ultimii ani au căpătat o amploare tot mai mare, extinzându-se dincolo de flancul vestic al Rusiei pentru a include regiuni sudice şi chiar Orientul Îndepărtat.

Reprezentanta MAE rus a adăugat că NATO încearcă să-şi extindă influenţa la nivel mondial, inclusiv în regiunea Asia-Pacific, prin actori proxy.

Zaharova a declarat că Alianţa Nord-Atlantică manifestă puţin interes pentru normalizarea relaţiilor sau stabilizarea situaţiei în partea europeană a Eurasiei. În schimb, a spus ea, obiectivul principal al NATO este de a provoca o "înfrângere strategică" Rusiei.

În aceeaşi intervenţie, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a mai afirmat că NATO nu a răspuns prin reciprocitate la tentativele anterioare de instituire a unor mecanisme de dialog şi de reducere a riscurilor între Rusia şi Alianţă.