„Statele Unite ale Americii dispun de capacități mai mult decât suficiente nu numai pentru a executa cu succes operațiunea Epic Fury, ci și pentru a merge mult mai departe”, a declarat Leavitt într-o conferință de presă. „Și avem stocuri de arme în locuri despre care mulți din această lume nici măcar nu știu”, a adăugat ea.

Trump s-a plâns anterior de stocurile de arme ale SUA

Trump s-a plâns anterior de stocurile de arme ale SUA, scriind luni într-o postare pe Truth Social: „Avem un stoc bun, dar nu suntem unde ne-am dori să fim”.

Directorii companiilor de apărare urmează să se întâlnească vineri la Casa Albă, în contextul eforturilor de accelerare a producției.

Dar Leavitt a spus că Trump se referea la decizia administrației Biden de a trimite arme americane în Ucraina „gratis”, pentru a ajuta războiul cu Rusia, mai degrabă decât să semnaleze vreo preocupare actuală legată de aprovizionare. „Președintele a subliniat că, din păcate, am avut un lider foarte prost și incompetent în această Casă Albă timp de patru ani, care a dat multe dintre cele mai bune arme ale noastre pe nimic”, a spus ea.

Pe de altă parte, în cadrul unei ședințe cu ușile închise care a avut loc marți, oficiali militari au declarat congresmenilor că SUA își epuizează rapid stocul de rachete defensive destinate interceptării dronelor de atac iraniene, chiar dacă administrația Trump a respins public aceste îngrijorări.

Oficialii, printre care și președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine, au declarat că Iranul și-a desfășurat dronele într-un mod menit să forțeze SUA să utilizeze interceptorii sofisticați Patriot și Thaad, păstrându-și în rezervă propriile rachete balistice și supersonice de înaltă tehnologie.

Ca urmare, oficialii au declarat că SUA se grăbesc să distrugă cât mai repede posibil cât mai multe drone și baze de lansare de rachete ale Iranului, înainte de a fi nevoite să înceapă să prioritizeze țintele care trebuie interceptate, au declarat două persoane care au vorbit sub condiția anonimatului.

Ca represalii împotriva atacurilor SUA, Iranul a lansat mii de drone Shahed asupra instalațiilor și intereselor militare americane din regiune. Zburând încet și la joasă altitudine, dronele sunt mai capabile să evite apărarea aeriană convențională decât rachetele balistice.