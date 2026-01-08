Protestele din Iran, declanșate de problemele economice, s-au extins acum la nivel național, susțin activiștii

Protestele din Iran, declanșate de problemele economice ale acestei țări, s-au extins la nivel național, au declarat joi activiștii iranieni.

Miercuri a fost cea mai intensă zi de demonstrații, protestele ajungând în mediul rural și în marile orașe din fiecare provincie.

Până în prezent, violențele la aceste demonstrații au provocat moartea a cel puțin 38 de persoane, iar peste 2.200 au fost arestate, afirmă Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din SUA, citată de Associated Press.

Creșterea protestelor sporește presiunea asupra guvernului civil al Iranului și asupra liderului suprem al acestuia, ayatollahul Ali Khamenei. Până în prezent, autoritățile nu au blocat internetul și nu au trimis pe străzi foarte multe forțe de securitate, așa cum au făcut pentru a reprima demonstrațiile din 2022 împotriva uciderii lui Mahsa Amini. Dar orice intensificare a protestelor ar putea determina autoritățile să acționeze.

Între timp, protestele în sine au rămas în mare parte fără lideri, deși apelul la proteste al prințului moștenitor al Iranului, aflat în exil, va testa dacă demonstranții sunt influențați sau nu de mesajele din străinătate.

„Lipsa unei alternative viabile a subminat protestele din trecut din Iran”, a scris Nate Swanson de la Atlantic Council din Washington, care studiază viața din Iran.

„S-ar putea să existe o mie de activiști disidenți iranieni care, dacă ar avea șansa, ar putea deveni oameni de stat respectați, așa cum a făcut liderul sindical Lech Wałęsa în Polonia la sfârșitul Războiului Rece. Dar până acum, aparatul de securitate iranian i-a arestat, persecutat și exilat pe toți potențialii lideri transformatori ai țării.”, afirmă el.

Protestele de miercuri, cele mai ample de până acum

Miercuri, au avut loc cel puțin 37 de proteste în toată țara, au declarat activiștii.

Printre acestea s-a numărat și Shiraz, unde videoclipuri publicate online au arătat un camion anti-revoltă folosind un tun de apă pentru a ținti demonstranții. Agenția de știri de stat IRNA, care a păstrat în mare parte tăcerea cu privire la demonstrații, a scris despre o demonstrație în masă în Bojnourd, precum și demonstrații în Kerman și Kermanshah.

Oficialii iranieni nu recunosc amploarea protestelor. Cu toate acestea, au existat informații privind rănirea sau uciderea unor oficiali din domeniul securității. Agenția de știri Mizan a sistemului judiciar a transmis că un colonel de poliție a suferit răni mortale în urma unei înjunghieri într-un oraș din afara Teheranului, în timp ce agenția de știri semi-oficială Fars a afirmat că oameni înarmați au ucis doi membri ai forțelor de securitate și au rănit alți 30 într-un schimb de focuri în orașul Lordegan din provincia Chaharmahal și Bakhtiari.

Demonstrațiile au continuat joi, comercianții închizându-și magazinele în provincia Kurdistan din Iran.

Rămâne neclar de ce oficialii iranieni nu au luat încă măsuri mai dure împotriva demonstranților. Președintele american Donald Trump a avertizat că, dacă Teheranul „ucide violent protestatarii pașnici”, America „va veni în ajutorul lor”. Comentariile lui Trump au atras o nouă mustrare din partea Ministerului de Externe al Iranului.

„Amintind de lunga istorie a intervențiilor criminale ale administrațiilor americane succesive în afacerile interne ale Iranului, Ministerul de Externe consideră că afirmațiile de îngrijorare pentru marea națiune iraniană sunt ipocrite, menite să înșele opinia publică și să acopere numeroasele crime comise împotriva iranienilor”, a declarat el.

Dar aceste comentarii nu au împiedicat Departamentul de Stat al SUA să evidențieze pe platforma socială X imagini online care pretind să arate demonstranți lipind autocolante cu numele lui Trump pe străzi sau aruncând orezul subvenționat de guvern.

Prințul exilat îndeamnă la proteste

Până în prezent, demonstrațiile par să fie în mare parte fără lideri, la fel ca și alte runde de proteste din Iran din ultimii ani. Cu toate acestea, prințul moștenitor exilat al Iranului, Reza Pahlavi, fiul defunctului șah, a îndemnat publicul din Iran să strige de la ferestre și de pe acoperișuri joi și vineri seara, la ora 20:00 (16:30 GMT).

„Oriunde v-ați afla, fie pe străzi, fie chiar din propriile case, vă invit să începeți să scandați exact la această oră”, a spus Pahlavi într-un videoclip online care a fost promovat și de canalele de știri iraniene prin satelit din străinătate. „În funcție de răspunsul vostru, voi anunța următoarele apeluri la acțiune.”

Cele mai mari proteste de la moartea lui Mahsa Amini

Iranul s-a confruntat cu valuri de proteste la nivel național în ultimii ani.

Pe măsură ce sancțiunile s-au înăsprit și Iranul s-a luptat după un război de 12 zile cu Israelul în iunie, moneda sa, rialul, s-a prăbușit în decembrie, ajungând la 1,4 milioane pentru 1 dolar.

Protestele au început la scurt timp după aceea, demonstranții scandând împotriva teocrației iraniene.

Înainte de Revoluția Islamică din Iran din 1979, rialul era în general stabil, tranzacționându-se la aproximativ 70 pentru 1 dolar. La momentul acordului nuclear al Iranului cu puterile mondiale din 2015, 1 dolar se tranzacționa cu 32.000 de riali. Magazinele din piețele din toată țara s-au închis ca parte a protestelor.

Această rundă de proteste nu a atins încă nivelul protestelor care au durat luni de zile în urma morții lui Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, în custodia poliției în 2022.

Amini a fost reținută pentru că nu purta hijabul, sau vălul, după bunul plac al autorităților. Moartea ei a devenit un strigăt de luptă pentru femeile care continuă să refuze să poarte hijabul.

