Horoscop 6 martie 2026: Venus începe tranzitul prin zodia Berbec. Zodiile trebuie să fie atente la cum gestionează banii

Începând cu 6 martie 2026, Venus, planeta care guvernează iubirea, frumusețea și resursele financiare, își începe tranzitul prin zodia Berbec. Acest context astral schimbă complet regulile în relații și în modul în care se gestionează banii. Se trece de la o perioadă de introspecție și compromis la o etapă de acțiune rapidă, curaj și afirmare personală.
Când Venus se află în Berbec, diplomația trece pe planul secund. Relațiile care se bazează pe sacrificii inutile sau pe rutină vor fi zdruncinate, lăsând loc spontaneității și sincerității absolute.
Viața amoroasă capătă un ritm mult mai alert, unde ezitările sunt lăsate în urmă, iar afecțiunea este arătată imediat. Pentru cei singuri, este o perioadă excelentă pentru a cunoaște persoane noi și a se bucura de moment, fără a pune presiunea unui angajament pe termen lung. Pentru cei aflați deja într-o relație, secretul armoniei constă în ieșirea din monotonie, iar inițierea unor activități noi în doi va reaprinde rapid flacăra pasiunii.
În planul financiar, tranzitul aduce tentația de a cheltui rapid pentru plăceri de moment. Recomandarea astrelor este ca bugetul să fie direcționat către experiențe care aduc bucurie și cresc stima de sine, evitând însă împrumuturile sau achizițiile foarte scumpe făcute la primul impuls.
Ce aduce tranzitul lui Venus prin zodia Berbec fiecărui semn zodiacal
Berbec / Ascendent în Berbec
Cu Venus în semnul lor, nativii Berbec radiază și atrag ușor atenția celor din jur. Este un moment favorabil să își pună dorințele pe primul loc. În cuplu, cer sinceritate și nu acceptă jumătăți de măsură. La capitolul bani, Berbecii trebuie să fie atenți la tendința de a cumpăra lucruri doar din dorința de a se răsfăța pe moment.
Taur / Ascendent în Taur
Pentru Tauri, tranzitul lui Venus în Berbec anunță o perioadă de curățenie emoțională. Nativii simt nevoia să ia o pauză de la agitația cotidiană și să vindece rănile din trecut, fiind un moment excelent pentru a încheia relațiile care îi consumă. Pe de altă parte, banii sunt cel mai bine investiți în activități de relaxare, terapie sau mici evadări, departe de ochii lumii.
Gemeni / Ascendent în Gemeni
Gemenii devin sufletul petrecerii odată cu intrarea lui Venus în Berbec, pe sectorul prietenilor și vieții sociale. Viața socială se animă brusc, iar comunicarea cu prietenii devine mult mai directă. Dacă simt o atracție pentru cineva din anturaj, vor face primul pas fără ezitare. Din punct de vedere financiar, tentația de a cheltui pe ieșiri în oraș sau pe activități de grup este mare, așa că o minimă planificare a bugetului este necesară.
Rac / Ascendent în Rac
Cu Venus în Berbec atenția nativilor Rac se îndreaptă către viața profesională. Nativii iau inițiativa și cer o mărire de salariu sau o poziție mai bună, refuzând să mai stea în umbră. Această atitudine hotărâtă atrage respectul superiorilor, dar și al partenerului de viață. Din punct de vedere financiar, cele mai bune decizii sunt investițiile în propria imagine sau în cursuri care le îmbunătățesc statutul profesional.
Leu / Ascendent în Leu
Nativii Leu simt o nevoie puternică de libertate și aventură odată cu intrarea lui Venus în Berbec. Rutina îi sufocă, așa că vor căuta parteneri dinamici, dispuși să exploreze lumea alături de ei. Relațiile plictisitoare sunt abandonate rapid în favoarea unor legături pline de pasiune. Bugetul lor va fi direcționat către călătorii, vacanțe sau experiențe inedite care îi scot din cotidian.
Fecioară / Ascendent în Fecioară
Pentru Fecioare, tranzitul lui Venus în Berbec aduce o intensificare a vieții intime și financiare. Nativii devin surprinzător de direcți în exprimarea dorințelor, ceea ce poate revitaliza viața de cuplu. În privința banilor, este o perioadă în care trebuie să evite deciziile luate în grabă referitoare la credite, moșteniri sau gestionarea bugetului comun cu partenerul.
Balanță / Ascendent în Balanță
Cu Venus în Berbec, nativii Balanță învață să ia inițiativa în relații sau în parteneriatele profesionale, însă nu mai fac compromisuri doar de dragul a păstra pacea, ci își cer drepturile. Dacă un parteneriat nu funcționează, îl vor încheia. Cei singuri preferă să flirteze și să cunoască persoane noi, fără să se grăbească spre o relație oficială.
Scorpion / Ascendent în Scorpion
Cu Venus în Berbec, nativii Scorpion își canalizează energia către organizarea activităților profesionale, vieții de zi cu zi și îmbunătățirea sănătății. La locul de muncă, devin foarte direcți cu colegii, apreciind doar persoanele responsabile.Din punct de vedere financiar este o perioadă excelentă pentru a investi în sănătate sau proceduri de îngrijire personală.
Săgetător / Ascendent în Săgetător
Nativii Săgetător trec printr-o perioadă extrem de norocoasă în planul sentimental. Farmecul lor este la cote maxime, iar curajul de a aborda persoanele de care sunt atrași le aduce succes în flirt și cuceriri. Scopul lor este distracția, nu găsirea unui partener de viață. Banii vor fi cheltuiți cu ușurință pe pasiuni, petreceri și mici plăceri.
Capricorn / Ascendent în Capricorn
Nativii Capricorn își îndreaptă energia către casă și familie cu tranzitul lui Venus prin Berbec. Nativii preiau frâiele în planul domestic, stabilind reguli noi și comunicând direct cu ceilalți. Pot apărea dorințe spontane de a redecora locuința pentru a-și crește confortul. Totuși, astrele îi sfătuiesc să nu se grăbească dacă au în plan o tranzacție imobiliară.
Vărsător / Ascendent în Vărsător
Pentru Vărsători, gândirea și comunicarea devin principalele instrumente de seducție. Ei comunică excelent, negociază avantajos și sunt mereu pe drumuri. În dragoste, o discuție inteligentă și spontană este suficientă pentru a-i cuceri. Din punct de vedere financiar, preferă să își folosească banii pe tot ce le stârnește interesul intelectual, pentru a participa la cursuri sau pentru a pleca în călătorii care să le deschidă orizonturile.
Pești / Ascendent în Pești
Cu Venus în Berbec, nativii Pești se concentrează pe sectorul financiar. Acest tranzit le aduce motivația necesară pentru a găsi surse noi de venit, dar vor fi și tentați să cheltuie mai mult. Este esențial să învețe să își cunoască propria valoare, atât la muncă, prin inițiativa unor dialoguri legate de salarizare, cât și în iubire, refuzând persoanele care nu le oferă respectul și atenția pe care le merită.