Horoscop 6 martie 2026: Venus începe tranzitul prin zodia Berbec. Zodiile trebuie să fie atente la cum gestionează banii

Începând cu 6 martie 2026, Venus, planeta care guvernează iubirea, frumusețea și resursele financiare, își începe tranzitul prin zodia Berbec. Acest context astral schimbă complet regulile în relații și în modul în care se gestionează banii. Se trece de la o perioadă de introspecție și compromis la o etapă de acțiune rapidă, curaj și afirmare personală.

Când Venus se află în Berbec, diplomația trece pe planul secund. Relațiile care se bazează pe sacrificii inutile sau pe rutină vor fi zdruncinate, lăsând loc spontaneității și sincerității absolute.

Viața amoroasă capătă un ritm mult mai alert, unde ezitările sunt lăsate în urmă, iar afecțiunea este arătată imediat. Pentru cei singuri, este o perioadă excelentă pentru a cunoaște persoane noi și a se bucura de moment, fără a pune presiunea unui angajament pe termen lung. Pentru cei aflați deja într-o relație, secretul armoniei constă în ieșirea din monotonie, iar inițierea unor activități noi în doi va reaprinde rapid flacăra pasiunii.

În planul financiar, tranzitul aduce tentația de a cheltui rapid pentru plăceri de moment. Recomandarea astrelor este ca bugetul să fie direcționat către experiențe care aduc bucurie și cresc stima de sine, evitând însă împrumuturile sau achizițiile foarte scumpe făcute la primul impuls.

Ce aduce tranzitul lui Venus prin zodia Berbec fiecărui semn zodiacal

Berbec / Ascendent în Berbec

Cu Venus în semnul lor, nativii Berbec radiază și atrag ușor atenția celor din jur. Este un moment favorabil să își pună dorințele pe primul loc. În cuplu, cer sinceritate și nu acceptă jumătăți de măsură. La capitolul bani, Berbecii trebuie să fie atenți la tendința de a cumpăra lucruri doar din dorința de a se răsfăța pe moment.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru Tauri, tranzitul lui Venus în Berbec anunță o perioadă de curățenie emoțională. Nativii simt nevoia să ia o pauză de la agitația cotidiană și să vindece rănile din trecut, fiind un moment excelent pentru a încheia relațiile care îi consumă. Pe de altă parte, banii sunt cel mai bine investiți în activități de relaxare, terapie sau mici evadări, departe de ochii lumii.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Gemenii devin sufletul petrecerii odată cu intrarea lui Venus în Berbec, pe sectorul prietenilor și vieții sociale. Viața socială se animă brusc, iar comunicarea cu prietenii devine mult mai directă. Dacă simt o atracție pentru cineva din anturaj, vor face primul pas fără ezitare. Din punct de vedere financiar, tentația de a cheltui pe ieșiri în oraș sau pe activități de grup este mare, așa că o minimă planificare a bugetului este necesară.