Escaladare majoră în Serbia. Susținătorii președintelui Vucic i-au atacat cu torțe pe protestatarii antiguvernamentali

14-08-2025 | 09:53
Proteste in Serbia
Susţinătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torţe şi petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în Novi Sad, miercuri seara.

Sabrina Saghin

Poliția să intervină pentru a pune capăt confruntării în ceea ce reprezintă o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni în Serbia, relatează Reuters.

Protestele zilnice în toată Serbia, care au urmat după moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări renovate din Novi Sad, în noiembrie anul trecut, au zguduit popularitatea preşedintelui populist Aleksandar Vucic şi a SNS.

La o conferinţă de presă susţinută miercuri seara, Vucic, flancat de ministrul de interne Ivica Dacic, a declarat că 16 poliţişti şi aproximativ 60 de susţinători ai SNS au fost răniţi în Novi Sad. El a acuzat, de asemenea, puteri străine neidentificate de orchestrarea revoltelor şi a promis arestări.

seceta
Europa se confruntă cu cea mai severă secetă din ultimii 13 ani. Serbia, România și Bulgaria, printre cele mai afectate țări

„Persoanele care au încălcat legea vor fi arestate. În această seară, am evitat un scenariu catastrofal planificat de cineva din străinătate”, a spus el.

Imaginile difuzate de postul privat de televiziune N1 au arătat artificii şi petarde aruncate asupra protestatarilor din Novi Sad din direcţia sediului SNS. De asemenea, au fost filmaţi protestatari antiguvernamentali, unii cu feţele însângerate, care afirmau că susţinătorii lui Vucic i-au atacat cu bastoane şi bâte.

Mişcarea de opoziţie „Schimbare” a declarat că loialiştii lui Vucic sunt responsabili pentru confruntări. „Atacurile cu dispozitive pirotehnice asupra oamenilor încalcă dreptul lor la viaţă şi la protest”, se arată într-un comunicat.

În capitala Belgrad, poliţia în echipament anti-revoltă a blocat accesul protestatarilor antiguvernamentali în zona unui parc din apropierea clădirii Parlamentului, unde susţinătorii lui Vucic şi-au instalat tabăra încă din luna martie.

În alte părţi ale Belgradului, protestatarii antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliţia, care i-a împiedicat să se apropie de sediile locale ale SNS.

Protestatarii au dat vina pe corupţie pentru prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad şi au cerut alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor îndepărta pe Vucic şi partidul său de la putere după 13 ani.

Studenţii, opoziţia şi organizaţiile de combatere a corupţiei l-au acuzat pe Vucic şi pe aliaţii săi de legături cu crima organizată, violenţă împotriva rivalilor şi restricţionarea libertăţii presei, acuzaţii pe care aceştia le neagă.

Miercuri seara, studenţii care conduc protestele antiguvernamentale şi-au chemat susţinătorii să protesteze în faţa sediilor SNS din marile oraşe ale Serbiei, inclusiv la Belgrad, Novi Sad, Kragujevac, Cacak şi Niş, după ce mai mulţi protestatari au fost răniţi în ciocniri cu adepţii SNS în oraşul Vrbas, marţi seara.

