Proteste la Bratislava față de reformele guvernului Fico. Manifestanții avertizează asupra subminării statului de drept

Mii de oameni s-au adunat luni la Bratislava pentru a manifesta împotriva desființării Biroului de protecție a avertizorilor de integritate și a modificărilor aduse codului penal.

Aceștia susțin că noile măsuri subminează statul de drept în această țară membră a UE, notează AFP, preluat de Agerpres.

Fluturând pancarte pe care scria "Fico gangsterul ne distruge Slovacia", protestatarii au scandat „Ruşine!" şi „Gata cu mafia!".

Protestatarii acuză distrugerea democrației

„N-am crezut niciodată că aşa ceva este posibil: ei câştigă alegeri legitime şi apoi distrug democraţia în Slovacia", a declarat pentru AFP Peter Susko, un pensionar.

Katarina Kosegyova, o funcţionară de 60 de ani, a spus că s-a alăturat manifestaţiei pentru a se opune unui guvern care „ne împinge în braţele Rusiei".

Potrivit unui jurnalist al AFP aflat la faţa locului, aproximativ 7.000 de persoane au participat la demonstraţia organizată de o coaliţie de ONG-uri.

Parlamentul slovac a votat pe 9 decembrie desfiinţarea Biroului de protecţie a avertizorilor de integritate şi înlocuirea acestuia cu un nou organism, plasat sub autoritatea guvernului. Această reformă este criticată de organizaţiile pentru drepturile omului, care o văd ca pe o încercare de a reduce la tăcere criticile la adresa corupţiei.

Jozef Kuciak, tatăl jurnalistului de investigaţii asasinat Jan Kuciak, a luat cuvântul în cursul mitingului, numind adoptarea acestei legi „o nebunie".

„Ce se va întâmpla în continuare? Vom avea un nou regim? Suntem aici pentru a împiedica acest lucru", a declarat el mulţimii.

Autoritățile sfidează criticile interne și externe

Această nouă manifestaţie are loc şi după ce Parlamentul slovac a adoptat pe 11 decembrie noi amendamente controversate la codul penal, care incriminează cooperarea cu o „putere străină" pentru a obstrucţiona o campanie electorală.

Aceste prevederi amintesc de cele utilizate în Rusia împotriva „agenţilor străini", care au fost criticate pe scară largă ca mijloc de reducere la tăcere a opoziţiei.

Săptămâna trecută, preşedintele Peter Pellegrini a anunţat că nu va semna legea privind avertizorii de integritate, nici măcar după ce veto-ul său a fost anulat.

„Mă voi ghida după principii juridice şi democratice şi după dorinţa de a construi o reputaţie pentru Slovacia care să inspire respectul partenerilor noştri din instituţiile internaţionale", a scris el pe Facebook.

De la revenirea la putere în 2023, premierul naţionalist Robert Fico s-a confruntat cu numeroase proteste în urma politicilor sale de restricţionare a libertăţilor individuale în această ţară cu 5,4 milioane de locuitori.

Anul trecut, Parlamentul a adoptat deja reforme controversate la codul penal, inclusiv pedepse mai uşoare pentru corupţie şi infracţiuni economice.

Clasamentul Slovaciei în Indicele anual de percepţie a corupţiei, redactat de Transparency International, a scăzut cu câteva poziţii anul trecut, ţara figurând printre cele mai corupte din UE.

