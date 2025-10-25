Proteste în Germania, din cauza unor declarații controversate ale cancelarului Friedrich Merz despre imigranții ilegali

Declarațiile controversate ale cancelarului german Friedrich Merz privind migrația au provocat declanșarea unor proteste pe scară largă în Germania. Cu toate acestea, un sondaj indică faptul că majoritatea germanilor susțin aceste idei.

În timpul unei vizite la Potsdam, săptămâna trecută, Merz a vorbit despre eforturile guvernului său de a înăspri politica de migrație. El a afirmat că obiectivul principal este continuarea combaterii a ceea ce el a numit imigrație ilegală.

„Dar, desigur, această problemă persistă în peisajul urban, și de aceea ministrul federal de interne facilitează și efectuează deportări la scară largă”, a spus el, potrivit Deutsche Welle.

Declarația a stârnit critici pe scară largă, inclusiv din partea membrilor coaliției sale guvernamentale.

Când un jurnalist i-a cerut luni să clarifice declarația, Merz a insistat, spunând: „Întrebați-vă fiicele ce am vrut să spun”.

Miercuri, Merz a clarificat că se referea la migranții fără permis de ședere și fără loc de muncă, care nu respectă legile germane.

Într-un sondaj comandat de postul public de televiziune ZDF, 63% dintre respondenți au declarat că sunt de acord cu declarațiile cancelarului, în timp ce 29% au declarat că nu sunt de acord.

Cu toate acestea, doar 18% dintre respondenți au declarat că refugiații cauzează probleme în cartierul lor, iar aproximativ 74% au declarat că nu au observat probleme semnificative sau deloc.

Social-democratul și vicecancelarul Lars Klingbeil a părut să critice alegerea cuvintelor lui Merz într-un discurs ținut miercuri în fața unei federații sindicale.

„Aș dori să trăiesc într-o țară în care politica construiește punți și unește societatea, în loc să o divizeze prin limbaj”, a declarat Klingbeil. „Și vă mai spun ceva: aș vrea să trăiesc într-o țară în care aspectul fizic al unei persoane nu decide dacă se potrivește sau nu cu imaginea unui oraș.”

În ultimele zile au avut loc deja mai multe demonstrații, la care au participat mii de persoane.

Protest în Hamburg

Aproximativ 2.000 de persoane au înfruntat ploaia sâmbătă la Hamburg pentru a protesta față de comentariile cancelarului Friedrich Merz cu privire la migrație.

Sub motto-ul „Noi suntem peisajul urban!”, demonstranții au afișat sloganuri precum „Uniți împotriva rasismului și divizării” și „Merz afară din peisajul nostru urban!”.

Partidul de Stânga, Fridays for Future Hamburg și grupuri mai mici de stânga au organizat acțiunea.

Partidul a acuzat Uniunea Creștin-Democrată (CDU) de centru-dreapta a lui Merz că își aliniază retorica cu cea a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

„CDU a înnebunit – și cu fiecare nouă declarație de dreapta, cancelarul Merz se apropie și mai mult de AfD”, a declarat Partidul de Stânga.

Liderul grupului parlamentar AfD din Hamburg, Dirk Nockemann, criticase deja apelul la demonstrație de vineri: „Profesioniștii în scandaluri ies din nou în stradă pentru un motiv inventat. Cu toate acestea, oricine se plimbă prin orașele noastre cu ochii deschiși știe că, din 2015, țara noastră a devenit mai puțin sigură, iar multe străzi din Hamburg sunt zone interzise seara”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













