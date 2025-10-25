Proteste în Germania, din cauza unor declarații controversate ale cancelarului Friedrich Merz despre imigranții ilegali

25-10-2025 | 20:29
proteste Germania
AFP

Declarațiile controversate ale cancelarului german Friedrich Merz privind migrația au provocat declanșarea unor proteste pe scară largă în Germania. Cu toate acestea, un sondaj indică faptul că majoritatea germanilor susțin aceste idei.

Cristian Matei

În timpul unei vizite la Potsdam, săptămâna trecută, Merz a vorbit despre eforturile guvernului său de a înăspri politica de migrație. El a afirmat că obiectivul principal este continuarea combaterii a ceea ce el a numit imigrație ilegală.

„Dar, desigur, această problemă persistă în peisajul urban, și de aceea ministrul federal de interne facilitează și efectuează deportări la scară largă”, a spus el, potrivit Deutsche Welle.

Declarația a stârnit critici pe scară largă, inclusiv din partea membrilor coaliției sale guvernamentale.

Când un jurnalist i-a cerut luni să clarifice declarația, Merz a insistat, spunând: „Întrebați-vă fiicele ce am vrut să spun”.

friedrich merz
Cancelarul german Merz susține serviciul militar. Germania ar putea trece la recrutarea obligatorie în viitor

Miercuri, Merz a clarificat că se referea la migranții fără permis de ședere și fără loc de muncă, care nu respectă legile germane.

Într-un sondaj comandat de postul public de televiziune ZDF, 63% dintre respondenți au declarat că sunt de acord cu declarațiile cancelarului, în timp ce 29% au declarat că nu sunt de acord.

Cu toate acestea, doar 18% dintre respondenți au declarat că refugiații cauzează probleme în cartierul lor, iar aproximativ 74% au declarat că nu au observat probleme semnificative sau deloc.

Social-democratul și vicecancelarul Lars Klingbeil a părut să critice alegerea cuvintelor lui Merz într-un discurs ținut miercuri în fața unei federații sindicale.

„Aș dori să trăiesc într-o țară în care politica construiește punți și unește societatea, în loc să o divizeze prin limbaj”, a declarat Klingbeil. „Și vă mai spun ceva: aș vrea să trăiesc într-o țară în care aspectul fizic al unei persoane nu decide dacă se potrivește sau nu cu imaginea unui oraș.”

În ultimele zile au avut loc deja mai multe demonstrații, la care au participat mii de persoane.

Protest în Hamburg

Aproximativ 2.000 de persoane au înfruntat ploaia sâmbătă la Hamburg pentru a protesta față de comentariile cancelarului Friedrich Merz cu privire la migrație.

Sub motto-ul „Noi suntem peisajul urban!”, demonstranții au afișat sloganuri precum „Uniți împotriva rasismului și divizării” și „Merz afară din peisajul nostru urban!”. 

Partidul de Stânga, Fridays for Future Hamburg și grupuri mai mici de stânga au organizat acțiunea.

Partidul a acuzat Uniunea Creștin-Democrată (CDU) de centru-dreapta a lui Merz că își aliniază retorica cu cea a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

„CDU a înnebunit – și cu fiecare nouă declarație de dreapta, cancelarul Merz se apropie și mai mult de AfD”, a declarat Partidul de Stânga. 

Liderul grupului parlamentar AfD din Hamburg, Dirk Nockemann, criticase deja apelul la demonstrație de vineri: „Profesioniștii în scandaluri ies din nou în stradă pentru un motiv inventat. Cu toate acestea, oricine se plimbă prin orașele noastre cu ochii deschiși știe că, din 2015, țara noastră a devenit mai puțin sigură, iar multe străzi din Hamburg sunt zone interzise seara”.

Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

Sursa: Deutsche Welle

Etichete: migranti, proteste, germania,

Dată publicare: 25-10-2025 20:17

Cancelarul german Friedrich Merz îl acuză pe Vladimir Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei
Stiri externe
Cancelarul german Friedrich Merz îl acuză pe Vladimir Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei

Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că duce un "război hibrid" împotriva Germaniei, relatează luni DPA.

 

Cancelarul german Merz susține serviciul militar. Germania ar putea trece la recrutarea obligatorie în viitor
Stiri externe
Cancelarul german Merz susține serviciul militar. Germania ar putea trece la recrutarea obligatorie în viitor

Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează luni dpa.

Cancelarul Merz vrea să o înlocuiască pe von der Leyen la conducerea Europei. ”Lucrurile nu mai pot continua în acest fel”
Stiri externe
Cancelarul Merz vrea să o înlocuiască pe von der Leyen la conducerea Europei. ”Lucrurile nu mai pot continua în acest fel”

Cancelarul Friedrich Merz vrea ca Germania să conducă din nou Europa, iar pentru asta a intrat pe un curs de coliziune cu Ursula von der Leyen, președinta germană a Comisiei Europene.

 

Cancelarul Germaniei: ”Nu mai trăim în timpuri de pace”. Ordinea internațională, înlocuită de politica forței brutale
Stiri externe
Cancelarul Germaniei: ”Nu mai trăim în timpuri de pace”. Ordinea internațională, înlocuită de politica forței brutale

Nu suntem în război, dar nici în timp de pace nu mai suntem, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz, avertizând că lumea trece prin schimbări fundamentale, potrivit dpa.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Stiri externe
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei
Stiri actuale
România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei

În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.

