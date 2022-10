Protestatarii din Iran fug sub sunetul împușcăturilor. Un oficial a cerut ca aceștia să fie tratați cu duritate. VIDEO

Unele dintre cele mai grave proteste din țară din ultimii ani au avut loc în ultimele două săptămâni, după moartea lui Mahsa Amini.

Tânăra de 22 de ani a murit după ce a fost reținută de poliția morală pentru că nu a respectat codul vestimentar islamic strict al țării, familia ei susținând că a fost „torturată”, potrivit Sky News.

Duminică, președintele parlamentar al Iranului, Mohammad Bagher Qalibaf, a avertizat că protestele legate de moartea ei ar putea destabiliza țara.

El le-a spus politicienilor că, spre deosebire de protestele actuale, despre care el a spus că vizează răsturnarea guvernului, demonstrațiile anterioare ale profesorilor și pensionarilor în privința salariilor au vizat reforme.

„Îi rog pe toți cei care au (motive) să protesteze să nu permită protestului lor să se transforme în destabilizarea și răsturnarea” instituțiilor, a adăugat el.

În timpul sesiunii parlamentare, politicienii au scandat „mulțumesc polițiștilor” în semn de susținere pentru reprimarea manifestațiilor ample.

Declarațiile lui Qalibaf au venit în contextul în care forțele de securitate iraniene s-au ciocnit cu studenți care protestau la Universitatea Sharif din capitala Iranului, Teheran. Duminică au avut loc demonstrații la numeroase universități și în mai multe orașe din Iran.

#Breaking : Security forces surround Sharif University of Technology ( #Iran 's MIT). The sound of gunfire could be heard on campus. #IranProtests2022 #Mahsa_Amini‌ pic.twitter.com/1qWFrgBaSg

Mai multe videoclipuri au apărut în mediul online, în care forțele de securitate trăgeau cu gaze lacrimogene pentru a-i scoate pe studenți din campus și în care se auzeau sunete de împușcături.

#HappeningNow#IranRevolution

Tehran, #Iran's capital—#IranProtests against #MahsaAmini's murder, day 17.

The sound of gunfire is heard from the northern gate of the Sharif University of Technology. Dozens of students, several detained, are at the facility. pic.twitter.com/u9FXNjxTpN