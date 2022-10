O femeie din Iran a ajuns într-o închisoare cunoscută pentru brutalitate, după ce a mâncat într-un local fără să poarte hijab

Fotografia în care cele două femei iau micul dejun la o cafenea care, la fel ca majoritatea cafenelelor din Iran, este patronată în mod tradiţional de bărbaţi, a apărut miercuri, relatează CNN.

Una dintre femeile din fotografie, Donya Rad, a fost arestată la scurt timp după ce fotografia a fost publicată online. CNN a vorbit cu sora ei, care a spus că agenţiile de securitate au contactat-o ​​pe Donya şi au chemat-o să-şi explice acţiunile.

#DonyaRad, the woman who posted a photo of herself having breakfast with a friend in a cafe in #Iran without hijab has been arrested.

Her family are very worried about her. #MahsaAmini pic.twitter.com/nZnv85gvr2