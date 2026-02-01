Au reacționat astfel la declarațiile administrației Trump privind Groenlanda și la modul în care au fost minimalizate contribuțiile militare ale Danemarcei.



Mulți manifestanți au luptat alături de trupele americane în misiuni internaționale.

În Afganistan, au murit 44 de soldați danezi - cel mai mare număr de victime raportat la populație, dintre forțele coaliției. Alți opt militari au fost uciși în Irak.



Tensiunile au crescut și mai mult, după ce 44 de steaguri daneze, amplasate în fața ambasadei, în memoria celor căzuți, au fost îndepărtate temporar de personalul diplomatic.



