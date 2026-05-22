Inspectorii sanitari au confirmat prezenţa bacteriei Salmonella grup C într-o salată marinată servită invitaţilor.

Purtătorul de cuvânt al DSP Iaşi, Marius Voicescu, a declarat că, pe baza datelor epidemiologice, unsprezece probe de coprocultură recoltate de la nuntaşi au avut rezultat pozitiv, iar analiza alimentului incriminat a indicat aceeaşi bacterie.

„În urma aspectelor constatate şi pe baza rezultatelor buletinelor de analiză s-a sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 10.000 de lei persoana juridică SC Capitol SRL, pentru neefectuarea operaţiunilor de curăţenie şi sau dezinfecţie a locurilor de muncă, utilajelor, suprafeţelor de lucru. De asemenea, au fost aplicate şi două amenzi contravenţionale în valoare de 1.600 de lei unor ospătari pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de muncă", a declarat, pentru Agerpres, Marius Voicescu.

Potrivit acestuia, inspectorii DSP au dispus şi o serie de măsuri obligatorii, printre care dezinfecţia întregului spaţiu, reinstruirea personalului privind igiena mâinilor, utilizarea corectă a substanţelor biocide şi monitorizarea punctelor de risc prin programul de autocontrol.

Pe 13 mai, DSP Iaşi a demarat o anchetă după ce aproximativ 50 de persoane ar fi suferit toxiinfecţii alimentare în urma participării la o nuntă organizată la Hotelul Capitol din municipiul reşedinţă. Paisprezece persoane au fost internate în spitale din Iaşi, Râmnicu Sărat, Huşi şi Braşov, alte cinci au ajuns în triajul Spitalului de Boli Infecţioase. Au fost şi 33 persoane care au prezentat simptome dar au rămas la domiciliu.