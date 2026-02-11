În Iran circulă imagini îngrozitoare cu forțele de securitate care fac raiduri în spitale pentru a-i căuta pe cei răniți în timpul protestelor de luna trecută, în care mii de alți oameni au fost uciși în urma represiunii brutale.

„Erau în spitale, cu perfuzii sau intubați. Și apoi, când te uiți mai atent, îți dai seama că au fost împușcați în cap”, a spus o sursă despre persoanele ucise, conform New York Post.

„Au fost executați – li s-a dat lovitura finală – în interiorul spitalului”, a adăugat sursa.

O altă sursă a afirmat că execuțiile au loc „în fiecare zi”, iar o alta a susținut că violența sexuală împotriva protestatarilor este atât de răspândită încât „unele dintre fetele arestate au cerut chiar familiilor lor să le trimită pilule contraceptive”.

Peste 207 de persoane au fost executate în ultimele trei săptămâni, potrivit campaniei iraniene „No to Execution Tuesdays” (Nu execuțiilor de marți), o coaliție de prizonieri politici deținuți în 56 de închisori din toată țara.

Ali Heydari, un protestatar în vârstă de 20 de ani arestat în timpul represiunii brutale din 8 ianuarie, a fost ultimul manifestant executat de stat, potrivit organizației non-profit National Union for Democracy in Iran, cu sediul la Washington. Pe lângă cei uciși de regim, grupul a avertizat că sute de deținuți se află în pericol iminent de moarte, mulți dintre ei fiind reținuți fără un proces echitabil sau fără a fi anunțate familiile lor.

Liderii campaniei au afirmat, de asemenea, că avocații și medicii care ajută protestatarii se află, de asemenea, în pericol de represalii din partea regimului.

„În concordanță cu intensificarea atmosferei de represiune și intimidare publică, regimul executor a procedat la arestarea unui număr de avocați, medici și personal medical, ceea ce indică teroarea sa crescândă față de curajoasa revoltă a poporului din ianuarie trecut”, a declarat grupul într-un comunicat.

În ciuda afirmației președintelui Trump că Iranul a decis să oprească execuția protestatarilor luna trecută, au apărut rapoarte conform cărora uciderile continuă, ca parte a încercării regimului de a suprima disidența.

Trump a avertizat că uciderile protestatrilor, împreună cu refuzul Iranului de a accepta un nou acord nuclear, ar putea incita la acțiuni militare directe din partea SUA, Teheranul avertizând că o astfel de mișcare ar duce la un război total.