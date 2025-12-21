Protest în Serbia faţă de presiunea guvernului asupra universităţilor de stat

21-12-2025 | 21:17
Serbia
AFP

Câteva mii de activişti din toată Serbia s-au alăturat duminică protestelor studenţilor din sud-vestul ţării, manifestând împotriva a ceea ce ei descriu ca fiind presiunea guvernului asupra universităţilor de stat, relatează Reuters.

Ioana Andreescu

Manifestaţia, parte a unei mişcări mai ample care se opune interferenţei politice în învăţământul superior, a fost prima de acest gen în Novi Pazar, un oraş cu o populaţie majoritară bosniacă musulmană.

Nemulțumiri după tragedia din Novi Sad

Este una dintre numeroasele proteste organizate după prăbuşirea acoperişului unei gări anul trecut în oraşul Novi Sad, din nordul ţării, în urma căreia au murit 16 persoane.

Studenţii din Novi Pazar au devenit faimoşi în toată ţara după ce au mers pe jos zile întregi pentru a se alătura protestelor de masă din Novi Sad, organizate cu ocazia împlinirii unui an de la prăbuşirea acoperişului, la 1 noiembrie.

Acum, ei spun că administraţia universităţii a revocat statutul de student obişnuit pentru cei absenţi din cauza protestelor şi a concediat zeci de lectori.

„Am venit aici pentru a-mi exprima sprijinul faţă de studenţii din Novi Pazar”, a declarat Momcilo Zelenbaba, care a călătorit din oraşul Jagodina, situat la 190 km nord de Novi Pazar. „Am venit pentru că 200 de studenţi şi-au pierdut statutul, iar 30 de profesori şi-au pierdut locurile de muncă.”

Protestatarii cer demisia consiliului de administraţie al universităţii şi alegerea unui nou rector.

Acuzații la adresa conducerii și clasei politice

„Ne aflăm astăzi aici pentru a transmite Serbiei mesajul că luptăm pentru un management interimar şi pentru supravieţuirea universităţii noastre”, a declarat Dzenana Ahmetovic, una dintre protestatare. „Aceasta este o problemă care ne priveşte pe toţi, nu doar pe cei din Novi Pazar.”

Pe parcursul protestului, care a durat o zi întreagă, participanţii au ţinut un moment de reculegere pentru victimele prăbuşirii acoperişului. Au fluturat steaguri reprezentând oraşele şi universităţile lor, au fluierat şi au scandat sloganul lor caracteristic: „Pump up!”

Mişcarea de protest – condusă de studenţi, academicieni şi figuri ale opoziţiei – acuză preşedintele sârb Aleksandar Vucic şi partidul său naţionalist populist de încurajarea corupţiei, serviciilor publice deficitare, nepotismului şi restricţionării libertăţii presei. Vucic şi partidul său neagă acuzaţiile.

Novi Pazar este cel mai tânăr oraş din Serbia din punct de vedere demografic, cu 60% din populaţia majoritar musulmană sub 30 de ani. În ciuda compoziţiei etnice distincte, nu au fost raportate conflicte cu vecinii sârbi ortodocşi de la destrămarea Iugoslaviei, acum mai bine de trei decenii.

