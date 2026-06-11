"La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom lua Insula Kharg, şi alte puncte ale infrastructurii petroliere, şi vom prelua controlul total asupra pieţelor lor de petrol şi gaze, cam la fel cum am făcut cu Venezuela", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare, Truth Social.

Insula Kharg este principalul terminal petrolier al Iranului şi prin care această ţară livrează circa 90% din exporturile sale de petrol.

Armistiţiul, aproape "lipsit de sens", afirmă Iranul

Armistiţiul în Orientul Mijlociu este de acum "practic lipsit de sens", a estimat joi diplomaţia iraniană, după o nouă noapte de bombardamente americane care s-au apropiat de Teheran, la care Iranul a ripostat prin atacuri asupra ţărilor vecine din Golf şi Iordaniei, relatează AFP.

La peste trei luni de la începutul conflictului şi la două luni de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu respectat în general până în weekendul trecut, în pofida declaraţiilor belicoase de o parte şi de alta şi a negocierilor anevoioase, războiul pare să escaladeze din nou.

"Este dificil să rămâi optimist", a rezumat Pakistanul, principala ţară mediatoare, făcând apel la diplomaţie şi la dialog.

Şi chiar dacă negociatorii qatarezi s-au aflat la Teheran până joi dimineaţă pentru discuţii cu oficiali iranieni - discuţii purtate, potrivit unei surse diplomatice, în coordonare cu SUA - pentru moment nu se mai pune problema unui acord.

SUA au ţintit noaptea trecută, potrivit armatei americane, "instalaţii de supraveghere militară, sisteme de comunicaţii şi situri de apărare antiaeriană iraniană pe întreg teritoriul ţării", pe când cu o zi în urmă doar sudul fusese vizat.

Trei persoane au fost rănite, conform media iraniene, care au relatat despre explozii în insula Qeshm, la Minab, Sirik şi în portul Bandar Abbas (sud), precum şi în locuri mult mai apropiate de capitala Teheran.

Iranul a ripostat lansând aproximativ 20 de rachete spre o bază americană din Azraq, Iordania - toate fiind interceptate - şi a vizat din nou vecinii săi din Golf.

În Bahrain, un copil a fost rănit de resturi de dronă. Kuweitul şi-a închis pentru scurt timp spaţiul aerian după atacuri.

Preşedintele american Donald Trump a promis un acord iminent cu Iranul, pentru a 38-a oară de la începutul conflictului, conform unei statistici făcute de CNN, ca să-şi schimbe poziţia a doua zi.

"Eram într-adevăr pe punctul de a încheia un acord, dar ei nu încetează să ne tragă pe sfoară, îşi bat joc de noi", a declarat furios în faţa presei preşedintele american, care ameninţase mai devreme că va face Iranul să "plătească preţul".

"Dacă trebuie să negociem cu ajutorul bombelor, vom negocia cu bombe, şi suntem foarte pricepuţi la asta", a adăugat ministrul său al apărării, Pete Hegseth.

SUA şi Iranul se atacaseră deja reciproc în noaptea de marţi spre miercuri, în pofida unui armistiţiu care intrase în vigoare pe 8 aprilie, după aproape 40 de zile de bombardamente.

Această agravare a situaţiei din Golf continuă să menţină preţurile petrolului la un nivel ridicat. Joi, preţul ţiţeiului Brent din Marea Nordului, referinţă internaţională, s-a stabilizat în jurul valorii de 92 de dolari în jurul orei 09:10 GMT, faţă de 70 de dolari înainte de război.