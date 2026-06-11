Au trecut peste 100 de zile de la începutul războiului, iar acordul pe care Donald Trump îl promite se dovedește un obiectiv tot mai greu de atins.

Donald Trump, președintele SUA: „Ei bine, îi vom ataca și îi vom ataca foarte dur!”

Mesajul lui Donald Trump vine după ce iranienii au lansat atacuri asupra bazelor americane din Bahrain și Kuweit. Dar și asupra bazei Al-Azraq din Iordania, folosind rachete cu rază lungă de acțiune. Au țintit hangare pentru avioanele de vânătoare F-35 și un centru de comandă și control. Dar cele cinci rachete iraniene au fost interceptate de iordanieni.

Jon Gambrell, The Associated Press: „Alegerea acestei ținte pune în evidență faptul că Iordania găzduiește aviație de luptă americană, dar și poziția precară a Regatului Hașemit între Israel și Iran.”

Teheranul acuză Washingtonul că a lovit infrastructura civilă

Teheranul a ripostat după ce Comandamentul Central al armatei americane a lansat atacuri asupra unor sisteme de apărare antiaeriană și stații de control din Iran. Dar Statele Unite ar fi lovit și două instalații de desalinizare și un important rezervor de apă, susțin iranienii.

Americanii au precizat că atacurile marchează un „răspuns proporțional” după doborârea elicopterului militar Apache, în largul coastei Omanului.

Donald Trump, președintele SUA: „Având în vedere ce s-a întâmplat cu elicopterul, cred că avem dreptul să facem asta. Au doborât o mașinărie foarte, foarte puternică, incredibilă. Iar în primă fază au negat că au făcut-o. Dar i-am lovit puternic ieri și îi vom lovi din nou foarte puternic și astăzi. Eram, adică suntem foarte aproape de o înțelegere. Dar ei continuă să ne dea bătăi de cap. Continuă să ne trateze ca pe niște fraieri. Pentru că știți ce? Au avut de-a face cu niște președinți foarte proști. Trebuie să spun, deși mi-e jenă.”

Oficialii de la Teheran au răspuns imediat amenințărilor lui Trump...

Generalul Abolfazl Shekarchi, purtător de cuvânt al Forțelor Armate Iraniene: „Fiecare amenințare lansată de Trump a fost întâmpinată de noi cu o palmă puternică peste gură.”

Hezbollah și Libanul complică negocierile

Unul dintre motivele care au dus negocierile în impas este continuarea atacurilor Israelului asupra unor ținte Hezbollah din Liban.

Alon Pinkas, fost consul general al Israelului la New York: „Libanul este o chestiune foarte complicată pentru că Israelul și-a propus să anihileze Hezbollah, care este, practic, un stat în stat. Ca să distrugă Hezbollah, Israelul ar trebui să ocupe întreg Libanul. Dar asta nu e practic, nu e fezabil, nu e viabil, nu se va întâmpla! În loc de asta, Israelul revine la o strategie ce a dat deja greș în trecut, crearea unei zone-tampon. Problema este acum că Iranul leagă Libanul de orice viitor acord cu americanii și orice escaladare în Liban are impact negativ direct asupra negocierilor dintre SUA și Iran.”

Pe de altă parte, ministrul libanez de Externe susține că negocierile directe între guvernul libanez și Israel sunt „singura cale” pentru a restabili pacea în țara sa. De asemenea, oficialul consideră că dezarmarea Hezbollah este imperios necesară și urgentă.