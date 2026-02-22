În acelaşi timp, însă, lui Trump i-au fost prezentate opţiuni militare care presupun vizarea directă a liderului suprem. Oficialii americani spun că ştacheta pentru viitoarea propunere nucleară a Iranului este foarte ridicată, deoarece planul ar trebui să convingă numeroşii sceptici din interiorul administraţiei Trump şi din regiune.

„Preşedintele Trump va fi pregătit să accepte un acord care să fie substanţial şi pe care să îl poată susţine politic pe plan intern. Dacă iranienii vor să prevină un atac, ar trebui să ne facă o ofertă pe care să nu o putem refuza. Iranienii continuă să rateze fereastra de oportunitate. Dacă se joacă, nu va exista prea multă răbdare”, a spus oficialul american.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat vineri că o propunere iraniană va fi finalizată în următoarele două sau trei zile, deşi oficiali americani şi israelieni au declarat pentru Axios că Trump ar putea lansa atacuri chiar în acest weekend.

Unii dintre consilierii lui Trump au recomandat răbdare. Ei susţin că, pe măsură ce timpul trece şi acumularea militară a SUA creşte, va creşte şi pârghia lui Trump. Totuşi, chiar şi unii dintre cei mai apropiaţi consilieri ai lui Trump admit că nu ştiu ce va decide acesta să facă sau când, notează Axios.

„Preşedintele nu a decis încă să atace. (...) S-ar putea să nu o facă niciodată. S-ar putea să se trezească mâine şi să spună: «Gata»”, a declarat un consilier de rang înalt al lui Trump.

Acesta a spus că Pentagonul i-a prezentat lui Trump numeroase opţiuni.

„Au ceva pentru fiecare scenariu. Un scenariu presupune eliminarea ayatollahului, a fiului său şi a mollahilor”, a spus consilierul, referindu-se la liderul suprem Ali Khamenei şi la fiul său Mojtaba, considerat un posibil succesor. „Ce va alege preşedintele nu ştie nimeni. Nici nu cred că el ştie”, a adăugat sursa citată.

O a doua sursă a confirmat că un plan de a-i ucide pe Khamenei şi pe fiul său i-a fost prezentat lui Trump în urmă cu câteva săptămâni.

Un alt consilier de rang înalt a spus: „Trump îşi păstrează opţiunile deschise. Ar putea decide un atac în orice moment.”

„Mass-media poate continua să speculeze cât doreşte cu privire la gândirea preşedintelui, dar numai preşedintele Trump ştie ce ar putea sau nu ar putea face”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

Poziţiile publice ale SUA şi Iranului privind îmbogăţirea par incompatibile, însă comentariile lui Araghchi şi ale oficialului american sugerează că ar mai putea exista spaţiu pentru un acord.

Iranul nu îmbogăţeşte în prezent uraniu, deoarece centrifugele din instalaţiile sale nucleare au fost în mare parte distruse de lovituri aeriene în luna iunie a anului trecut. SUA şi Israelul afirmă că vor lovi din nou dacă îmbogăţirea va fi reluată.

Însă liderul suprem Ali Khamenei a fost categoric că Iranul nu va renunţa la dreptul său la îmbogăţire a uraniului, pe care regimul susţine că îl exercită doar în scopuri civile.

Trump a declarat în repetate rânduri, inclusiv săptămâna trecută, că nu doreşte ca Iranul să poată îmbogăţi uraniu.

Araghchi a susţinut vineri, într-o intervenţie la emisiunea „Morning Joe” de la MS NOW, că partea americană nu a cerut Iranului să accepte „îmbogăţire zero” în timpul discuţiilor de marţi de la Geneva.

El a negat, de asemenea, că Iranul s-ar fi oferit în cadrul discuţiilor să îşi suspende temporar programul de îmbogăţire.

„Ceea ce discutăm acum este cum să ne asigurăm că programul nuclear al Iranului, inclusiv îmbogăţirea, este paşnic şi va rămâne paşnic pentru totdeauna”, a spus Araghchi, adăugând că Iranul va lua „măsuri de consolidare a încrederii” în schimbul ridicării sancţiunilor americane.

După discuţiile de la Geneva, emisarii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, i-au cerut lui Araghchi să prezinte o propunere detaliată care să abordeze toate preocupările SUA privind programul nuclear iranian.

Un oficial american de rang înalt a declarat că Witkoff şi Kushner i-au transmis lui Araghchi că poziţia lui Trump este „îmbogăţire zero” pe teritoriul iranian.

Totuşi, oficialul a spus că, dacă propunerea include „o îmbogăţire mică, simbolică” şi dacă iranienii oferă dovezi detaliate că aceasta nu reprezintă o ameninţare, SUA o vor analiza.

O sursă familiarizată cu discuţiile a declarat pentru Axios că mediatorii din Oman şi Qatar au transmis în ultimele zile Iranului şi SUA că orice acord trebuie să le permită ambelor părţi să revendice victoria şi, dacă este posibil, să fie acceptabil şi pentru ţările din Golf şi pentru Israel.

Araghchi a făcut aluzie la acest lucru în interviul său de vineri: „Ar trebui să fie un acord win-win. Aceasta este partea dificilă. Trebuie să acomodeze interesele şi preocupările ambelor părţi”, potrivit News.ro.