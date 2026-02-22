În timp ce unii au ales varianta clasică, alții s-au lăsat inspirați de personaje din desene animate sau din jocuri.

Fată: „Un om de zăpadă tatuat și pe placă. Ne aduce un domn spray și îl tatuăm.”

Mai scunzi sau mai înalți, mai dolofani sau mai zvelți și decorați în fel și chip, oamenii de zăpadă păreau să facă o „paradă” a diversității. Și asta pentru că cei mici, încântați că au avut omăt la discreție, s-au lăsat purtați de imaginație.

Copil: „A mâncat multe sarmale, e gras.”

Și adulții au intrat în joc.

Bărbat: „Ăsta e grăsuțul din Straja, l-am hrănit cu mici, cu bere, cu de toate.”

Unii au înlocuit oamenii de zăpadă clasici cu tot felul de personaje.

De siguranță s-au ocupat un jandarm, un salvamontist și câțiva militari care se vor topi imediat ce va apărea soarele.

Jandarm: „El e jandarmul montan din Straja, asigură un climat cumsecade aici în stațiune. Este dotat, pregătit să intervină.”

Salvamontist: „L-am botezat pe omul de zăpadă Ceocsi pentru că seamănă cu colegul nostru.”

Toate ideile au fost apreciate de turiști.

Turistă: „Mi se pare foarte ingenioasă, pentru noi a fost o provocare.”

Turist: „O idee foarte bună, inedită, foarte plăcută.”

Turistă: „Foarte simpatic e primul jandarm de zăpadă pe care-l văd.”

Emil Părău – organizator, administrator domeniul schiabil Straja: „E o mare bucurie pentru noi, pentru că este un festival al bucuriei.”

Toți participanții au fost premiați, la final.