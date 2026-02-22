Perioada care urmează presupune nu numai restricții în alimentație, ci și mai multă liniște. Iar într-o comună din județul Neamț, oamenii au decis să petreacă, astfel încât distracția să le ajungă până la marea sărbătoare.

Exact ca pe vremea bunicilor, s-au adunat la șezătoare. Iar după ce au terminat cu meșteșugurile, s-au așezat la masă și s-au prins în hore.

Îmbrăcați în straie populare, tinerii au început pregătirile pentru postul Paștelui, îndrumați de cei mai în vârstă. Oalele folosite până ieri au fost curățate cu cenușă, pentru a fi folosite la mâncarea de post. Iar cămările s-au umplut cu alimente care să le fie de folos gospodinelor, în această perioadă.

Femeie: „Umplu borș că vine postul mare și trebuie să pregătim mâncare de post, borș de cartofi, borș cu fasole, borș cu zarzavat.”

Cu această ocazie, meșteșugurile se transmit din generație în generație.

Mariana Leonte: „Eu torc ca să fac scule pentru țesut pentru ciorapi, împletit veste, flanele de lână. Mama mea m-a învățat este foarte ușor.”

Alexandra Zaharia: „Trebuie puțină răbdare și puțină îndemânare. Astăzi avem o șezătoare de lăsatul secului, ne pregătim pentru postul mare pentru sărbătorile Pascale.”

Ronică Leonte: „Să adunăm tinerii să învețe de la bătrâni meșteșugurile, lucrul în gospodărie, precum și pregătitul meselor bogate.”

Bătrânii au privit întreaga scenă cu nostalgie.

Octavian Diaconescu: „Așa făceam și noi acum 50-60 de ani. Acum stăm în umbra lor și așteptăm veștile frumoase de la tineret.”

Ileana Fighiroaia: „Se făcea clacă, ne adunam cu fete cu băieți, făceam prăjituri, ne serveam cu prăjituri.”

Munca tuturor a fost răsplătită, la final. Gospodinele au adus sarmale, pâine de casă și plăcinte moldovenești, iar flăcăii au scos vinul din beci.

Andrei Fieraru: „Servim un pahar și apoi dansăm și cântăm.”

După masă, a început jocul, iar veselia a umplut odaia.