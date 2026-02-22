El a precizat că sute de deținuți sunt eliberați în prezent, după adoptarea actului normativ de către legislativul controlat de partidul de guvernământ anunță Reuters, citat de news.ro.

Critici din partea societății civile

Organizațiile pentru drepturile omului contestă însă eficacitatea legii, susținând că nu oferă suficientă ușurare pentru sutele de prizonieri politici din țară. Venezuela neagă existența acestora și insistă că persoanele încarcerate au comis infracțiuni.

Contextul schimbărilor politice

Măsurile vin după ce președintele interimar Delcy Rodriguez — care a preluat puterea luna trecută, după ce SUA l-au destituit pe Nicolas Maduro — a cedat cererilor administrației Trump privind vânzările de petrol și a eliberat sute de persoane considerate de grupurile pentru drepturile omului drept prizonieri politici.

Un beneficiar al relaxării măsurilor este politicianul din opoziție Juan Pablo Guanipa, aliat al laureatei Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado. Joi seară, fratele său, deputatul Tomas Guanipa, a confirmat pentru Reuters ridicarea ordinului de arest la domiciliu.