În procesele penale din SUA este necesară unanimitatea juraţilor pentru a se ajunge la un verdict, scrie Agerpres.

Jurații nu au ajuns la un verdict

Însă juriul din procesul intentat împotriva lui Lindsay Clancy, caz ce a suscitat o dezbatere aprinsă privind sănătatea mintală a mamelor în SUA, era aparent divizat între 11 juraţi favorabili achitării pe motivul lipsei de responsabilitate penală şi un jurat opus acestui verdict.

„Nu am altă opţiune decât aceea de a pronunţa anularea procesului.”, a declarat William Sullivan, judecător la tribunalul din Plymouth, oraş situat în apropiere de Boston (nord-estul SUA), după ce a citit o declaraţie scrisă a juraţilor ce îşi recunoşteau incapacitatea de a ajunge la un verdict unanim.

Procesul poate fi reluat ulterior

Judecătorul a precizat ulterior că suspendă pentru o oră intrarea în vigoare a acestei anulări, timp în care apărarea putea face apel.

Constatarea existenţei unui „juriu blocat” survine atunci când judecătorul trebuie să ia act, după mai multe zile de deliberări, că juraţii nu au ajuns la un verdict unanim. În acest caz, procesul este anulat şi eventual poate fi reorganizat ulterior, cu un nou juriu.

În vârstă de 36 de ani, Lindsay Clancy este acuzată că şi-a ucis pe cei trei copii, în vârstă de 5 ani, 3 ani şi opt luni. Ea a recunoscut faptele, dar a pledat nevinovată, apărarea avansând teza că femeia suferea de psihoză postpartum. Potrivit lui Clancy, o voce i-a ordonat să-şi ucidă copiii, un argument respins în bloc de acuzare, în opinia căreia femeia a acţionat cu premeditare şi era capabilă să înţeleagă gravitatea faptelor sale.