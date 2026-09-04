Peste o treime dintre șoferii generației Z (35%) nu au învățat niciodată să conducă mașini cu transmisii manuale, comparativ cu doar 9% dintre baby boomers, arată New York Post.

Instructorul auto Andy Nelson a declarat: „Persoanele de 40 de ani și peste sunt probabil singurele care au crescut cu schimbătorul manual; oamenii nu știu să conducă manual decât dacă îi învață părinții sau bunicii." Peste jumătate dintre șoferii cu mașini cu schimbător de viteze au învățat de la un părinte sau o rudă.

Mai puțin de 2% dintre mașinile vândute în SUA în 2024 erau manuale, iar datele federale arată că transmisiile manuale au reprezentat doar 0,6% din vehiculele construite pentru piața americană în 2025, față de 35% în 1980.

Nelson spune că șofatul manual necesită gândire și coordonare: „Necesită prea multe lucruri simultan. E nevoie de mai mult efort cerebral. Trebuie să spui piciorului drept câtă benzină să dea și piciorului stâng cât de mult să elibereze ambreiajul. Este mult multitasking."

Conducerea manuală poate aduce beneficii cognitive, în special pentru șoferii cu ADHD: „Îi învățăm pe copiii cu ADHD să conducă cu schimbător pentru că necesită concentrare totală – este ideal."

Nelson susține că este aproape imposibil să trimiți mesaje în timp ce conduci o mașină manuală. De asemenea, oferă un control mai bun pe vreme nefavorabilă: „Într-o mașină (cu transmisie n.r.) manuală, ai mai mult control în condiții de iarnă, ploaie sau alunecare."

Europenii sunt campioni la șofatul manual

În Europa, aproximativ jumătate dintre mașinile vândute sunt manuale, iar în Italia doar 28% sunt automate. În China, aproximativ 75% dintre mașini sunt manuale.

Nelson avertizează că mașinile cu transmisie manuală vor dispărea odată cu generația sa: „Dacă continuăm așa, schimbătoarele manuale vor muri odată cu generația mea. Ne-am complicat pentru a face lucrurile mai ușoare." El recomandă prudență: „Conduci mai încet, mai sigur, fii atent. Este suficient un singur impact pentru a-ți schimba viața pentru totdeauna."