Veselin Nalbantov, vicepreşedintele Asociaţiei bulgare a hotelurilor şi restaurantelor, a declarat că dependenţa de angajaţi străini a devenit inevitabilă, mai mult de 16.000 de străini intrând deja pe piaţa forţei de muncă de la începutul anului.

„85% din forţa mea de muncă va veni din străinătate. Acest lucru nu se întâmplă pentru că îi sub-evaluăm pe angajaţii bulgari, ci pentru că ei sunt în mare măsură absenţi. Nu este o problemă financiară, plătim bine şi vom continua să plătim. Problema este lipsa priorităţilor pe termen lung pentru turism", a afirmat Nalbantov, la televiziunea naţională bulgară (BNT).

Acesta a subliniat că acest sector suferă din cauza programelor insuficiente de pregătire şi a absenţei unui cadru sustenabil pentru pregătirea personalului.

În deceniile anterioare, programele şi politicile ţintite au asigurat forţa calificată de muncă, dar acest sistem nu mai există. Nalbantov a subliniat că în localităţile unde sunt mulţi turişti în sezonul estival, cum ar fi Nessebar, tinerii angajaţi au oportunităţi limitate de angajare în timpul lunilor de iarnă, ceea ce descurajează implicarea în sectorul turistic.

Deficitul afectează fiecare nivel al industriei, de la bucătari şi barmani până la chelneri. „Problema nu este doar lipsa personalului, există candidaţi, dar deseori ei nu sunt pregătiţi. Turismul nu a fost niciodată o prioritate naţională, şi fără o planificare riguroasă, această problemă persistă", a explicat reprezentantul asociaţiei de profil.

Pentru a reduce deficitul de forţă de muncă din turism, angajatorii aduc personal din ţări ca Nepal, Kazahstan şi Uzbekistan.