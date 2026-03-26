Apoi s-a urcat pe acoperișul unei magazii, de unde a început să facă scandal. Vecinii au anunțat poliția, iar sosirea agenților l-a înfuriat și mai tare pe scandalagiu.

Bărbatul a început să arunce cu țigle spre autospecială, reușind să spargă parbrizul și să rupă o oglindă. „Protestatarul” le-a spus oamenilor legii că vrea să audă o melodie, din mașina de poliție.

La fața locului a ajuns și un negociator, care a reușit să-l convingă pe individ să coboare de pe acoperiș, după mai bine de un ceas. Însă nu înainte ca un localnic să onoreze „dedicația”.

Tânărul, care i-a ținut în alertă pe cei din jur mai bine de 3 ore, s-a ales cu dosar penal pentru distrugere şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.