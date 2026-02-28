De asemenea, pasagerii care au bilete de avion către/dinspre destinaţiile din regiune sunt sfătuiţi să contacteze de urgenţă companiile aeriene pentru a verifica statusul zborului.

Instituţia aminteşte, în context, că atât operatorul naţional TAROM, cât şi alţi operatori privaţi, au suspendat deja o serie de curse către aceste destinaţii din zonă.

"Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, oferă sprijin tehnic şi logistic aeronavelor aflate în proces de repoziţionare şi monitorizează fluxurile de pasageri pentru a asigura asistenţa necesară celor afectaţi de anulări. Totodată, invităm cetăţenii să urmărească în timp real alertele emise de către Ministerul Afacerilor Externe şi să se înregistreze prin intermediul platformelor consulare dacă se află deja în zonele de risc. Siguranţa şi securitatea pasagerilor şi a echipajelor de zbor rămân prioritatea absolută a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii", se arată în comunicatul transmis de MTI.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă dimineaţa atacuri asupra Iranului, Israelul vorbind de un "atac preventiv" împotriva inamicului său declarat "pentru a elimina ameninţările".

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că SUA au început "operaţiuni militare de amploare" împotriva Iranului şi a îndemnat poporul iranian să "preia" puterea, transmite France Presse.

Ulterior, Iranul a ripostat iar forţele armate iraniene au confirmat că au atacat baze americane din "întreaga regiune" şi au dat asigurări că vor continua atacurile "fără întrerupere până la înfrângerea definitivă a inamicului".