Chiar în ziua în care prințul decăzut a împlinit 66 de ani și își poate primi pensia de stat, de 7.000 de lire pe an, plus 20.000 de lire, pe care le ia anual de la Marina Regală.

„Legea trebuie să-și urmeze cursul”, a transmis regele Charles, într-un comunicat, în timp ce fratele său a ajuns în celulă.

Rhiannon Mills, Sky News: „Este o zi istorică. Un membru al familiei regale, al optulea în linIa succesiunii la tron, a fost arestat sub suspiciunea de „conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice". Este o știre globală. Atenția asupra familiei regale a sporit tot mai mult, după publicarea recentă a așa-numitelor doasare Epstein, care îi menționează pe Andrew Mountbatten-Windsor și pe Sarah Ferguson”.

India McTaggart, comentator regal: „Este și va fi un șoc seismic, pentru rege, pentru familia regală extinsă, pentru opinia publică. Probabil că va fi suspus la primul interogatoriu veritabil din viața lui. Pentru că deja s-a dovedit că a mințit în privința legăturilor sale cu Virginia Giuffre”.

Mai mulți polițiști în civil au sosit dimineața la această reședință din Norfolk unde Andrew Mountbatten Windsor a fost arestat. Agenții au efectuat percheziții și la adrese din Berkshire și Norfolk, precum și la Royal Lodge de pe domeniul regal Windsor Great Park, unde Andrew a locuit până de curând.

Suspectat de „conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice", Andrew Mountbatten Windsor este în custodia poliției chiar de ziua lui de naștere: împlinește 66 de ani.

Amanda Forma, CBS News: „De ce tocmai astăzi? De ce nu ieri? De ce nu mâine? E oarecum amuzant sau interesant că este și ziua lui de naștere? Așa că, într-un fel, doar adaugă puțină culoare și emoție acestui caz”.

Motivul arestării sale ține de informații din documentele scandalului Jeffrey Epstein, defunctul infractor sexual condamnat. Iar posibilele nereguli sunt legate de activități desfășurate în perioada în care - pe atunci, prințul Andrew, duce de York, era reprezentant special al Londrei pentru comerț. Andrew este suspectat că i-ar fi oferit lui Jeffrey Epstein informatii secrete.

Dal Babu, fost șef al Poliției Metropolitane: „Nu va primi niciun fel de tratament preferențial. va fi într-o celulă din arestul poliției și avocatul lui va fi prezent. Poate că anchetatorii au anumite informații, ce anume ar fi primit Andrew în schimbul transmiterii de informații confidențiale. Oricum, evenimentul de azi va avea un impact spectaculos asupra reputației oricum la pământ a lui Andrew Mountbatten Windsor”.

India McTaggart: „Este o acuzație gravă „conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice", încălcarea legii asupra documentelor oficiale secrete. Totul trebuie luat în serios, așa stau lucrurile. Dar întrebarea este care va fi efectul asupra regelui și reginei”.

Potrivit BBC, nici regele Charles, nici Palatul Buckingham nu au fost informați în prealabil de arestarea lui Andrew.

În comunicatul transmis. suveranul și-a exprimat profunda îngrijorare și spune că autoritățile au sprijinul și cooperarea deplină a familiei regale, iar legea trebuie să-și urmeze cursul.

Bronte Coy, comentator regal: „Vedem Familia Regală navigând în ape complet necunoscute. N-am mai întâlnit așa ceva în era modernă. Familia regală trebuie să răspundă situației pentru că se află într-un moment riscant”.

Familia Virginei Giuffre, cea mai cunoscută victimă în scandalul Epstein, a mulțumit poliției pentru arestarea fratelui regelui Charles.

Virginia Giuffre, care s-a sinucis anul trecut, a susținut că Andrew Mountbatten-Windsor a avut relații sexuale cu ea când avea 17 ani și a afirmat că a fost traficata de Jeffrey Epstein.

Prințul decăzut a negat mereu, cu fermitate, toate acuzațiile împotriva sa și orice pretinse fapte ilegale în legătură cu Epstein.