"Astăzi, delegaţiile din SUA, Ucraina şi Rusia au convenit asupra unui schimb a 314 prizonieri, 'primul de acest gen în ultimele cinci luni'", a indicat Witkoff într-o postare pe platforma X.

"Acest rezultat a fost obţinut în urma discuţiilor de pace care au fost detaliate şi productive. Deşi rămân mult lucruri de făcut, paşi ca aceştia demonstrează că angajamentul diplomatic susţinut produce rezultate tangibile şi contribuie la eforturile de a pune capăt războiului în Ucraina", afirmă Steve Witkoff, relatează Reuters şi AFP.

Rustam Umerov, negociatorul şef al Ucrainei, calificase miercuri drept "productivă" prima zi a celei de-a doua runde de convorbiri, mediată de SUA la Abu Dhabi, chiar dacă luptele continuă pe front în cel mai sângeros conflict din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski declarase că Ucraina se aşteaptă ca aceste discuţii să ducă la un nou schimb de prizonieri.

În postarea sa pe X, Witkoff spune că discuţiile vor continua, anticipând noi progrese la noile runde de convorbiri din următoarele săptămâni.

Agenţia de presă rusă RIA a relatat că Rusia va preda 157 de prizonieri ucraineni şi va primi în schimb 157 de prizonieri de război ruşi.