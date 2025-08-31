Primarul din Chicago a mobilizat poliția pentru a ”respinge” militarii trimiși de Trump. ”Nu vrem tancuri în oraș”

Primarul din Chicago, Brandon Johnson, a respins o posibilă desfăşurare a Gărzii Naţionale în oraş de către guvernul federal al SUA, semnând sâmbătă un ordin executiv pentru a contracara o iminentă reprimare a imigraţiei, relatează dpa.

Referindu-se la desfăşurarea de forţe la Washington de către preşedintele american Donald Trump la începutul lunii, Johnson a declarat: "Nu vrem să vedem tancuri pe străzile noastre".

Ar putea exista o intensificare a verificărilor permiselor de şedere la ordinul lui Trump, a avertizat primarul.

"Am primit rapoarte credibile că avem zile, nu săptămâni, înainte ca oraşul nostru să fie martor la un anumit tip de activitate militarizată din partea guvernului federal. Nu este clar în acest moment cum va arăta exact acest lucru", a spus Johnson.

"Am putea vedea o aplicare militarizată a legilor privind imigraţia. Am putea vedea, de asemenea, trupe ale Gărzii Naţionale. Am putea chiar vedea militari în serviciu activ şi vehicule armate pe străzile noastre. Nu am cerut acest lucru. Locuitorii noştri nu au cerut acest lucru, dar, cu toate acestea, ne aflăm în situaţia de a răspunde la asta", a adăugat el.

Primarul a mai declarat că, având în vedere această posibilitate, a semnat un ordin executiv prin care a instruit toate departamentele guvernamentale ale oraşului să protejeze locuitorii de acţiunile guvernului federal.

Poliția din Chicago a primit ordin să nu colaboreze cu militarii trimiși de Trump

În consecinţă, poliţia locală nu trebuie să "colaboreze cu personalul militar la patrulele poliţiei sau la aplicarea legilor privind imigraţia civilă", a spus Johnson.

Membru al Partidului Democrat, Johnson a declarat că natura "neregulată şi impulsivă" a administraţiei Trump face dificilă prezicerea dacă va continua desfăşurarea de trupe şi l-a îndemnat pe preşedintele republican să "se răzgândească".

La începutul acestei luni, Trump a activat Garda Naţională pentru a combate presupusa criminalitate scăpată de sub control în Washington, un alt oraş condus de un primar democrat. Statisticile poliţiei nu oferă nicio dovadă a unei creşteri a criminalităţii în capitala SUA.

Preşedintele a indicat că Chicago ar putea fi următorul oraş în care consideră că trebuie instaurată ordinea. În opinia sa, criminalitatea este scăpată de sub control acolo. Johnson afirmă, în schimb, că numărul de omucideri, jafuri şi împuşcături a scăzut semnificativ în ultimul an.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













