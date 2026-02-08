Astfel, Franța devine prima țară din UE care înființează un consulat general în Groenlanda, înaintea partenerilor săi din blocul de 27 de membri.

Bruxelles-ul, totuși, este deja reprezentat pe insulă, în urma deschiderii unui birou al Comisiei Europene în 2024.

Jean-Noël Poirier, fostul ambasador francez în Vietnam, și-a preluat funcția la sosirea în Nuuk, unde va reprezenta Franța în acest teritoriu semi-autonom danez cu aproximativ 56.000 de locuitori, anunță Euronews.com.

Până acum, cetățenii francezi care locuiau în Groenlanda se bazau pe un aranjament consular limitat.

Un consul onorific, Kristine Winberg, se ocupa de procedurile administrative de bază și de asistența consulară în numele ambasadei Franței din Danemarca.

Rolul ei includea eliberarea documentelor de identitate, oferirea de suport în cazuri juridice sau deces, și acționarea ca legătură cu mica comunitate franceză, potrivit postului francez de televiziune BFM TV.

Doar opt cetățeni francezi înregistrați în Nuuk

O sursă diplomatică a declarat pentru Euronews că doar „opt cetățeni francezi sunt înregistrați în Nuuk, dar posibil în jur de treizeci trăiesc în Groenlanda.”

În ciuda numărului mic al populației franceze de pe insulă, noul consulat va avea responsabilități extinse.

Pe lângă furnizarea de suport administrativ pentru cetățenii francezi, acesta va lucra „pentru aprofundarea proiectelor de cooperare existente cu Groenlanda în domeniile cultural, științific și economic, consolidând în același timp legăturile politice cu autoritățile locale,” potrivit unei declarații publicate vineri de Ministerul de Externe.

Parisul spune că scopul este de a consolida legăturile între Groenlanda, Franța și UE într-o regiune care a devenit sursa unor dispute semnificative între Europa și SUA, în contextul cererilor repetate ale președintelui american Donald Trump ca Washingtonul să preia controlul asupra teritoriului, care face parte din Regatul Danemarcei.

SUA consideră insula crucială pentru cadrul lor de apărare antirachetă și protecția împotriva amenințărilor ostile venite din partea unor țări precum Rusia și China.

Franța și Canada — ambele opoziționându-se oricărei preluări americane a Groenlandei — au inaugurat fiecare câte un consulat în Nuuk.

Tensiunile recente au dus, de asemenea, la crearea unui cadru de discuții între președintele SUA și secretarul general NATO privind viitorul insulei.

A fost înființat un grup de lucru care reunește reprezentanți ai SUA, Danemarcei și Groenlandei, deși conținutul discuțiilor nu a fost făcut public.