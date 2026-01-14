Evacuare medicală fără precedent la Staţia Spaţială Internaţională, pentru o „afecțiune nespecificată”. Misiunea, pas cu pas

Echipajul Crew-11 al Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) urmează să fie evacuat miercuri, 14 ianuarie, din motive medicale, marcând prima procedură de acest tip aplicată unei misiuni aflate pe orbită.

Decizia a fost luată după ce unul dintre membrii echipajului a fost diagnosticat cu o afecţiune nespecificată, despre care autorităţile au precizat că nu reprezintă o urgenţă, relatează Live Science, preluat de Agerpres.

Din cauza acestei situaţii, cei patru membri ai echipajului vor reveni pe Pământ mai devreme decât era planificat, misiunea lor de şase luni fiind scurtată cu aproape o lună. Din echipaj fac parte astronauţii NASA Mike Fincke şi Zena Cardman, astronautul japonez Kimiya Yui (JAXA) şi cosmonautul rus Oleg Platonov (Roskosmos). NASA nu a făcut publică identitatea astronautului care a necesitat evacuarea medicală.

Întoarcerea pe Terra este programată să se desfăşoare într-un interval de timp relativ scurt. Capsula Crew Dragon Endeavour, aparţinând companiei SpaceX, urmează să amerizeze în Oceanul Pacific, în largul coastei Californiei, joi, la ora 08:41 GMT, la aproximativ 51 de minute după aprinderea motoarelor pentru coborârea de pe orbită.

Programul exact al revenirii ar putea suferi modificări, în funcţie de condiţiile operative. Într-un comunicat transmis la 9 ianuarie, oficialii NASA au precizat că „echipa de control a misiunii continuă să monitorizeze condiţiile din zona de recuperare, deoarece detaşarea capsulei SpaceX Dragon depinde de disponibilitatea sa, de disponibilitatea echipei de recuperare, de vreme, de starea mării şi de alţi factori”.

