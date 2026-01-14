Evacuare medicală fără precedent la Staţia Spaţială Internaţională, pentru o „afecțiune nespecificată”. Misiunea, pas cu pas

Stiri Diverse
14-01-2026 | 12:32
×
Codul embed a fost copiat

Echipajul Crew-11 al Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) urmează să fie evacuat miercuri, 14 ianuarie, din motive medicale, marcând prima procedură de acest tip aplicată unei misiuni aflate pe orbită.

autor
Mihai Niculescu

Decizia a fost luată după ce unul dintre membrii echipajului a fost diagnosticat cu o afecţiune nespecificată, despre care autorităţile au precizat că nu reprezintă o urgenţă, relatează Live Science, preluat de Agerpres.

Din cauza acestei situaţii, cei patru membri ai echipajului vor reveni pe Pământ mai devreme decât era planificat, misiunea lor de şase luni fiind scurtată cu aproape o lună. Din echipaj fac parte astronauţii NASA Mike Fincke şi Zena Cardman, astronautul japonez Kimiya Yui (JAXA) şi cosmonautul rus Oleg Platonov (Roskosmos). NASA nu a făcut publică identitatea astronautului care a necesitat evacuarea medicală.

Întoarcerea pe Terra este programată să se desfăşoare într-un interval de timp relativ scurt. Capsula Crew Dragon Endeavour, aparţinând companiei SpaceX, urmează să amerizeze în Oceanul Pacific, în largul coastei Californiei, joi, la ora 08:41 GMT, la aproximativ 51 de minute după aprinderea motoarelor pentru coborârea de pe orbită.

Programul exact al revenirii ar putea suferi modificări, în funcţie de condiţiile operative. Într-un comunicat transmis la 9 ianuarie, oficialii NASA au precizat că „echipa de control a misiunii continuă să monitorizeze condiţiile din zona de recuperare, deoarece detaşarea capsulei SpaceX Dragon depinde de disponibilitatea sa, de disponibilitatea echipei de recuperare, de vreme, de starea mării şi de alţi factori”.

Citește și
chiftele spatiu
Chifteluțe belgiene adaptate pentru spațiu: delicatesa care va ajunge pe Stația Spațială Internațională

Sursa: Pro TV

Etichete: evacuare, SpaceX, statia spatiala internationala, misiune,

Dată publicare: 14-01-2026 12:14

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
O boală misterioasă a apărut la bordul Stației Spațiale Internaționale. NASA readuce de urgență echipajul înapoi pe Pământ
Stiri Stiinta
O boală misterioasă a apărut la bordul Stației Spațiale Internaționale. NASA readuce de urgență echipajul înapoi pe Pământ

NASA readuce de urgență înapoi pe Pământ echipajul de pe Stația Spațială Internațională (ISS), după ce un astronaut s-a îmbolnăvit. Ar fi pentru prima dată în istoria spațială când s-ar recurge la această măsură de urgență.

 

Chifteluțe belgiene adaptate pentru spațiu: delicatesa care va ajunge pe Stația Spațială Internațională
Stiri Diverse
Chifteluțe belgiene adaptate pentru spațiu: delicatesa care va ajunge pe Stația Spațială Internațională

O specialitate de chifteluțe ar putea ajunge, în curând, din farfuriile unui restaurant belgian... direct pe orbită.

Motivul pentru care oamenii de știință europeni trimit ceasuri în spațiu. ”Se va deschide o nouă fereastră”
Stiri Stiinta
Motivul pentru care oamenii de știință europeni trimit ceasuri în spațiu. ”Se va deschide o nouă fereastră”

Agenţia Spaţială Europeană (ESA) va lansa setul de ceasuri atomice ACES, care va fi ancorat la Staţia Spaţială Internaţională pentru a măsura efectul gravitaţiei asupra trecerii timpului, relatează AFP.

 

Astronauţii blocaţi 9 luni în spațiu au ajuns pe Terra. Capsula lor a amerizat în largul Floridei, printre delfini. VIDEO
Stiri externe
Astronauţii blocaţi 9 luni în spațiu au ajuns pe Terra. Capsula lor a amerizat în largul Floridei, printre delfini. VIDEO

Cei doi astronauţi americani care au rămas blocaţi timp de peste nouă luni pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), au amerizat marţi în largul statului Florida, potrivit transmisiei video realizate de NASA, scrie AFP.

Cei doi astronauţi rămaşi blocaţi timp de 9 luni pe ISS şi-au început călătoria de întoarcere spre Terra
Stiri externe
Cei doi astronauţi rămaşi blocaţi timp de 9 luni pe ISS şi-au început călătoria de întoarcere spre Terra

Cei doi astronauți americani care au rămas blocați timp de peste nouă luni pe Stația Spațială Internațională (ISS) au părăsit laboratorul orbital marți dimineață, în ultima etapă a călătoriei lor în spațiu care a captivat lumea întreagă.

Recomandări
Ce prevede reforma administrației publice: reduceri de posturi, impozite mărite și noi atribuții pentru autoritățile locale
Stiri Politice
Ce prevede reforma administrației publice: reduceri de posturi, impozite mărite și noi atribuții pentru autoritățile locale

Cheltuielile bugetare vor fi reduse în anul 2026 cu 3,367 miliarde lei, ca urmare a aplicării unui proiect de lege privind creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și eficientizarea administrației publice.

Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran. În Europa se văd deja „ultimele zile” ale regimului de la Teheran
Stiri externe
Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran. În Europa se văd deja „ultimele zile” ale regimului de la Teheran

Victimele reprimării sângeroase din Iran se numără cu miile. Donald Trump a ținut o ședință la Casa Albă, pe tema protestelor violente, și amenință cu măsuri foarte dure dacă liderii de la Teheran vor începe să-i spânzure pe protestatari.

Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”
Stiri actuale
Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

Top citite
1 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
2 groenlanda
AFP
Stiri externe
Premierul Groenlandei respinge opțiunea SUA și alege Danemarca: „Nu suntem de vânzare”
3 Alexandru Rogobete
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri Politice
Ministrul Sănătății: „Nu există document pentru tăierea salariilor cu 10% în sănătate. Economiile se fac în alte zone”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Ianuarie 2026

03:26:47

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59