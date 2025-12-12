Primă apariție în instanță pentru Tyler Robinson, tânărul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk

Tyler Robinson, tânărul arestat pentru asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, într-un campus universitar, a compărut pentru prima dată în fața instanței.

La ședința în care judecătorul a deliberat asupra accesului mass-media la acest caz, de mare interes public, avocații suspectului și Biroul șerifului din comitatul Utah, unde se judecă procesul, i-au cerut judecătorului să interzică camerele de filmat în sala de judecată, din cauza temerii că mediatizarea ar putea prejudicia un proces echitabil.

Văduva lui Kirk a insistat în schimb pentru transparență.

Tyler Robinson, care s-a predat autorităților la câteva zile după crimă, riscă pedeapsa capitală.

El nu a formulat încă o pledoarie.

