Primă apariție în instanță pentru Tyler Robinson, tânărul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk

Stiri externe
12-12-2025 | 20:06
×
Codul embed a fost copiat

Tyler Robinson, tânărul arestat pentru asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, într-un campus universitar, a compărut pentru prima dată în fața instanței.

autor
Știrile PRO TV

La ședința în care judecătorul a deliberat asupra accesului mass-media la acest caz, de mare interes public, avocații suspectului și Biroul șerifului din comitatul Utah, unde se judecă procesul, i-au cerut judecătorului să interzică camerele de filmat în sala de judecată, din cauza temerii că mediatizarea ar putea prejudicia un proces echitabil.

Văduva lui Kirk a insistat în schimb pentru transparență.

Tyler Robinson, care s-a predat autorităților la câteva zile după crimă, riscă pedeapsa capitală.

El nu a formulat încă o pledoarie.

Citește și
judecator tyler robinson
Conținutul biletului ascuns sub tastatură de Tyler Robinson a devenit probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk
Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce și-a lovit câinele și l-a trântit la pământ. Scenele șocante au fost filmate

Sursa: Pro TV

Etichete: instanta, asasinare, charlie kirk, Tyler Robinson,

Dată publicare: 12-12-2025 20:06

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Iubitul lui Tyler Robinson, dat afară din casă de părinți pentru că a „trădat” credința mormonă. A fost obligat să se ascundă
Stiri externe
Iubitul lui Tyler Robinson, dat afară din casă de părinți pentru că a „trădat” credința mormonă. A fost obligat să se ascundă

Iubitul transgender al presupusului asasin al lui Charlie Kirk a schimbat mai multe locuințe în ultimii ani de liceu, deoarece a avut conflicte cu familia legate de credința mormonă.

Conținutul biletului ascuns sub tastatură de Tyler Robinson a devenit probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk
Stiri externe
Conținutul biletului ascuns sub tastatură de Tyler Robinson a devenit probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk

Procurorii din Utah au anunțat marți că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson, suspectat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui
Stiri externe
„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui

Tyler Robinson, suspect în uciderea lui Charlie Kirk, a apărut marți în instanță, prin videoconferință. Este acuzat de omor calificat, port ilegal de armă și obstrucționarea justiției.

Recomandări
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”
Stiri Justitie
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane protestează, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28